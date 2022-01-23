В поединке 23-го тура чемпионата Англии по футболу «Ньюкасл» на выезде обыграл «Лидс» со счетом 1:0 благодаря голу Шелви.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Лидс» — «Ньюкасл» — 0:1
Гол: Шелви, 75
События матча
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Джонджо Шелви (Ньюкасл).
Источник — YouTube
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