Челси – Тоттенхэм. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Прогноз специалиста на матч чемпионата Англии

  • 23.01.2022 03:59
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Челси – Тоттенхэм. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 23-го тура Премьер-лиги Англии «Челси» – «Тоттенхэм».

«Взгляните внимательно на турнирную таблицу АПЛ и тщательно проанализируйте ее. Формально по набранным очкам «аристократы» выше «шпор» на 8 очков. Но «Челси» сыграл на четыре матча больше и по потерянным очкам он отстает от «Тоттенхэма» на 4 балла. Как вам такой расклад? Если вы думаете, что футболисты и тренеры не анализируют аналогично нам эту ситуацию перед предстоящим матчем, то я отмечу, что у вас очень хорошее чувство юмора.

Лондонское дерби всегда непредсказуемо, особенно, когда идет борьба за самые высокие места. Давайте не забывать, что Антонио Конте очень успешно тренировал «Челси», который он привел к чемпионству. Но Лигу чемпионов с «Челси» выиграл не он, а Томас Тухель, который с «аристократами» также завоевал трофей Суперкубка УЕФА и стал лучшим тренером 2021 года.

Зная амбиции итальянских тренеров, они привыкли на такое качественно реагировать. Конте после возвращения в Англию еще не проиграл ни одного матча со «шпорами». Хотя в Кубке лиги они дважды уступили «аристократам» со счетами 0:2 и 0:1. Но Конте уже привил инъекцию психологии победителей своим сегодняшним подопечным. По-другому нельзя охарактеризовать камбэк «шпор» в дополнительное время матча с «Лестером», когда победный дубль оформил игрок сборной Нидерландов Бергвейн. Можно только аплодировать «Тоттенхэму»!

«Аристократы» Романа Абрамовича после феерических клубных побед в Европе стали слишком умиротворенными и миролюбивыми. Они сыграли вничью с «Бернли», «Эвертоном», «МЮ», «Брайтоном», «Вулверхэмптоном», «Ливерпулем», «Зенитом». Также они проиграли «Вест Хэму» и «Ман Сити».

Безусловно, качественный состав «аристократов» значительно превосходит своих коллег из «шпор». Я предполагаю интересный матч во всех аспектах. И думаю, что «Челси» нанесет «Тоттенхэму» первое поражение в АПЛ при Конте», - сказал Грозный.

Матч «Челси» – «Тоттенхэм» состоится 23-го января. Начало встречи в 18:30.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.

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Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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