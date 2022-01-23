Тоттенхэм №2? Атлетико в компенсированное время вырвал победу над Валенсией

Состоялись три матча в рамках 22-го тура Ла Лиги.



«Атлетико» в домашней встрече совершил невероятный камбэк против «Валенсии», проигрывая на 90-й минуте со счетом 1:2. Сначала счет сравнял Анхель Корреа, а победную точку поставил Марио Эрмосо.

Ранее подобную победу добыл «Тоттенхэм» в матче с «Лестером».

«Севилья» чуть не проиграла «Сельте», а «Кадис» одолел «Леванте».



Чемпионат Испании. 22-й тур



«Атлетико» – «Валенсия» – 3:2

Голы: 0:1 – 25 Муса, 0:2 – 44 Дуро, 1:2 – 64 Матеус Кунья, 2:2 – 90+1 Корреа, 3:2 – 90+3 Эрмосо.



«Севилья» – «Сельта» – 2:2

Голы: 0:1 – 37 Серви, 0:2 – 40 Аспас, 1:2 – 71 Гомес, 2:2 – 74 Оливер Торрес.



«Леванте» – «Кадис» – 0:2

Голы: 0:1 – 34 Негредо, 0:2 – 73 Сальви Санчес.

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