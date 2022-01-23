Тоттенхэм №2? Атлетико в компенсированное время вырвал победу над Валенсией

«Севилья» отыгралась в матче с «Сельтой»

  • 23.01.2022 00:08
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Тоттенхэм №2? Атлетико в компенсированное время вырвал победу над Валенсией
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись три матча в рамках 22-го тура Ла Лиги.
 
«Атлетико» в домашней встрече совершил невероятный камбэк против «Валенсии», проигрывая на 90-й минуте со счетом 1:2. Сначала счет сравнял Анхель Корреа, а победную точку поставил Марио Эрмосо.

Ранее подобную победу добыл «Тоттенхэм» в матче с «Лестером».

«Севилья» чуть не проиграла «Сельте», а «Кадис» одолел «Леванте».
  
Чемпионат Испании. 22-й тур
 
«Атлетико» – «Валенсия» – 3:2
Голы: 0:1 – 25 Муса, 0:2 – 44 Дуро, 1:2 – 64 Матеус Кунья, 2:2 – 90+1 Корреа, 3:2 – 90+3 Эрмосо.
 
«Севилья» – «Сельта» – 2:2
Голы: 0:1 – 37 Серви, 0:2 – 40 Аспас, 1:2 – 71 Гомес, 2:2 – 74 Оливер Торрес.
 
«Леванте» – «Кадис» – 0:2
Голы: 0:1 – 34 Негредо, 0:2 – 73 Сальви Санчес.

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Источник — Sport.ua

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