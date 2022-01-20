17-й тур
Лестер
2 : 3
Тоттенхэм
19.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Лестер — Тоттенхэм — 2:3. Супердубль Бергвейна! Видео голов и обзор матча

Нидерландский форвард «шпор» дважды забил в добавленное ко второму тайму время

  • 20.01.2022 02:07
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Лестер — Тоттенхэм — 2:3. Супердубль Бергвейна! Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 17-го тура чемпионата Англии по футболу «Тоттенхэм» на выезде обыграл «Лестер» со счетом 3:2.

К концу второго тайма «Тоттенхэм» уступал со счетом 1:2, но победу «шпорам» принес дубль 24-летнего нидерландского нападающего Стивена Бергвейна, который забил на 95-й и 97-й минутах встречи.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Лестер» — «Тоттенхэм» — 2:3
Голы: Дака, 24, Мэддисон, 76 — Кейн, 38, Бергвейн, 90+5, 90+7

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Стевен Бергвейн (Тоттенхэм).
90' ГОЛ ! Мяч забил Стевен Бергвейн (Тоттенхэм).
76' ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Мэддисон (Лестер).
38' ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
24' ГОЛ ! Мяч забил Патсон Дака (Лестер).

Источник — YouTube

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