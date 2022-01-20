В поединке 17-го тура чемпионата Англии по футболу «Тоттенхэм» на выезде обыграл «Лестер» со счетом 3:2.

К концу второго тайма «Тоттенхэм» уступал со счетом 1:2, но победу «шпорам» принес дубль 24-летнего нидерландского нападающего Стивена Бергвейна, который забил на 95-й и 97-й минутах встречи.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Лестер» — «Тоттенхэм» — 2:3

Голы: Дака, 24, Мэддисон, 76 — Кейн, 38, Бергвейн, 90+5, 90+7