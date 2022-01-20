В поединке 17-го тура чемпионата Англии по футболу «Тоттенхэм» на выезде обыграл «Лестер» со счетом 3:2.
К концу второго тайма «Тоттенхэм» уступал со счетом 1:2, но победу «шпорам» принес дубль 24-летнего нидерландского нападающего Стивена Бергвейна, который забил на 95-й и 97-й минутах встречи.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Лестер» — «Тоттенхэм» — 2:3
Голы: Дака, 24, Мэддисон, 76 — Кейн, 38, Бергвейн, 90+5, 90+7
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Стевен Бергвейн (Тоттенхэм).
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Стевен Бергвейн (Тоттенхэм).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Мэддисон (Лестер).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Патсон Дака (Лестер).
Источник — YouTube
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