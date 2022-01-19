17-й тур
Лестер
2 : 3
Тоттенхэм
19.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Невероятно! Тоттенхэм вырвал победу у Лестера, забив на 90+5 и 90+7 мин

Два гола Стивена Бергвейна увидели зрители в матче 17-го тура Премьер-лиги

  • 19.01.2022 23:30
  • 1779 просмотров
  • 2 комментария
Невероятно! Тоттенхэм вырвал победу у Лестера, забив на 90+5 и 90+7 мин
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Бергвейн

Невероятное развитие событий увидели зрители в перенесенном матче 17-го тура Английской Премьер-лиги.

Проигрывая 1:2, «Тоттенхэм» вырвал победу у «Лестера» (3:2), забив на 90+5 и 90+7 минутах!

Оба гола в компенсированное время провел герой матча Стивен Бергвейн, который вышел на замену на 79-й минуте.

«Тоттенхэм» набрал 36 очков и занимает 5-е место. «Лестер» имеет 25 очков и замыкает топ-10 АПЛ.

АПЛ. 17-й тур

Лестер  Тоттенхэм  2:3

Голы: Дака, 24, Мэддисон, 76 – Кейн, 38, Бергвейн, 90+5, 90+7.

Лестер: Шмейхель, Чаглар Сеюнджю, Вестергор, Томас (Джастин, 53), Тилеманс, Мэддисон, Олбрайтон, Чудхури, Дьюсбери-Холл (Сумаре, 88), Дака (Барнс, 75), Лукман.

Тоттенхэм: Льорис, Регилон (Бергвейн, 79), Санчес, Эмерсон Роял (Доэрти, 46), Танганга, Дэвис, Хейбьерг, Уинкс (Ло Сельсо, 74), Скипп, Кейн, Лукас Моура.

Предупреждения: Чудхури, 55 – Санчес, 59, Бергвейн, 90.

Судья: Мосс.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    pol-55
    pol-55, 19.01.2022 23:45
    +1
    Сьогодні хороша гра Тотема,але як часто в футболі,везе не везе.
    В 1му таймі не везло Тотему(2 виносу з лінії,перекладина),везло Лестеру.
    В 2му таймі везло Лестеру,не везло Тотему.
    В 3му дод.час повезло Тотему,не повезло Лестеру.
    Хоч Бергвейн типу герой,там 50%заслуга Хейбьерга не припинив боротьбу,а в 3му голі 50%Кейна з такої передачі та не забити.
    І добре що Конте після кількох ігор зрозумів що Емерсон,активний,але безрезультативний гравець.
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    Tasha19
    Tasha19, 19.01.2022 23:53
    0
    Топово))
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