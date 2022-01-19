Невероятно! Тоттенхэм вырвал победу у Лестера, забив на 90+5 и 90+7 мин

Невероятное развитие событий увидели зрители в перенесенном матче 17-го тура Английской Премьер-лиги.
Проигрывая 1:2, «Тоттенхэм» вырвал победу у «Лестера» (3:2), забив на 90+5 и 90+7 минутах!
Оба гола в компенсированное время провел герой матча Стивен Бергвейн, который вышел на замену на 79-й минуте.
«Тоттенхэм» набрал 36 очков и занимает 5-е место. «Лестер» имеет 25 очков и замыкает топ-10 АПЛ.
АПЛ. 17-й тур
Лестер – Тоттенхэм – 2:3
Голы: Дака, 24, Мэддисон, 76 – Кейн, 38, Бергвейн, 90+5, 90+7.
Лестер: Шмейхель, Чаглар Сеюнджю, Вестергор, Томас (Джастин, 53), Тилеманс, Мэддисон, Олбрайтон, Чудхури, Дьюсбери-Холл (Сумаре, 88), Дака (Барнс, 75), Лукман.
Тоттенхэм: Льорис, Регилон (Бергвейн, 79), Санчес, Эмерсон Роял (Доэрти, 46), Танганга, Дэвис, Хейбьерг, Уинкс (Ло Сельсо, 74), Скипп, Кейн, Лукас Моура.
Предупреждения: Чудхури, 55 – Санчес, 59, Бергвейн, 90.
Судья: Мосс.
Источник — Sport.ua
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В 1му таймі не везло Тотему(2 виносу з лінії,перекладина),везло Лестеру.
В 2му таймі везло Лестеру,не везло Тотему.
В 3му дод.час повезло Тотему,не повезло Лестеру.
Хоч Бергвейн типу герой,там 50%заслуга Хейбьерга не припинив боротьбу,а в 3му голі 50%Кейна з такої передачі та не забити.
І добре що Конте після кількох ігор зрозумів що Емерсон,активний,але безрезультативний гравець.
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