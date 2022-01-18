17-й тур
Лестер
0 : 0
Тоттенхэм
19.01.2022 21:30   ТВ-трансляция: 

Лестер – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

С приходом Антонио Конте «шпоры» не знают горечи поражений в Премьер-лиге

  • 18.01.2022 14:20
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Лестер – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 19 января, в Лестере на арене «Кинг Пауэр Стэдиум» состоится перенесенный матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Лестер Сити» примет лондонский «Тоттенхэм». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 21:30 по Киеву.

Лестер

 

Изначально этот поединок должен был состояться в середине декабря, однако был перенесен из-за вспышки коронавируса в обеих командах. Тогда у «Лестера» было девять позитивных результатов ПЦР-тестов, у «Тоттенхэма» – восемь. Сейчас эпидемиологическая ситуация в командах улучшилась, так что встреча должна наконец-то состояться.

«Лестер» на экваторе сезона занимает лишь 10 место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков. Команда Брендана Роджерса сыграла только 18 матчей и еще имеет парочку поединков в запасе, чтобы немного улучшить положение дел, однако вернуться в борьбу за зону Лиги чемпионов уже будет сложно, отставание от «Вест Хэма», который идет четвертым, составляет 12 баллов.

Тоттенхэм

 

Этим летом «шпор» возглавил португальский специалист Нуну Эшпириту Санту, ранее работавший в «Вулверхэмптоне». Но долго проработать ему в Лондоне не удалось, поскольку в ноябре председатель правления Даниєль Леви и руководство клуба отправили наставника в отставку.

Новым главным тренером стал итальянец Антонио Конте, ранее работавший в лондонском «Челси». С его приходом результаты клуба значительно улучшились, в чемпионате «Тоттенхэм» еще не проиграл ни одного матча. В данный момент «шпоры» занимают шестое место в турнирной таблице и отстают на четыре очка от зоны Лиги чемпионов, но, как и «Лестер», имеют несколько матчей в запасе.

Ориентировочные составы

«Лестер»: Шмейхель – Томас, Кастань, Сеюнджю, Вестергор, Тилеманс, Дьюсбери-Холл, Чаудри, Мэддисон, Перес, Лукман.

«Тоттенхэм»: Льорис – Эмерсон, Регилон, Дайер, Санчес, Ло Чельсо, Хейбьерг, Алли, Кейн, Лукас Моура, Бергвейн.

19 января, среда

«Лестер» – «Тоттенхэм»
Лестер. Стадион «Кинг Пауэр». 21:30
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Денис Шаховец, Sport.ua

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