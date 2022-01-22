Гол Джеко на 90-й минуте принес Интеру важную победу над Венецией

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Интер» в конце встречи вырвал побед в противостоянии с «Венецией».



Победный гол на счету Эдина Джеко.



Таким образом, «Интер» укрепился на первой позиции турнирной таблицы и теперь опережает «Милан» на пять очков. Шестого февраля состоится миланское дерби.



Чемпионат Италии. 23-й тур



«Интер» – «Венеция» – 2:1

Голы: 0:1 – 19 Анри, 1:1 – 40 Барелла, 2:1 – 90 Джеко.



«Интер» – Ханданович, Дармиан (Думфрис, 73), де Врей, Шкриньяр, Бастони (Димарко, 46), Перишич, Брозович (Весино, 82), Чалханоглу, Барелла (Видаль, 72), Джеко, Мартинес (Санчес, 73).

«Венеция» – Ледзерини, Модоло, Кальдара, Чеккарони, Улльманн, Ампаду, Вакка (Фьордилино, 25), Кюизанс (Перец, 66), Тессманн (Кийин, 66), Анри (Нани, 82), Окереке (Сигурдссон, 82).

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