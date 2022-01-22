В субботу, 22 января, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» состоится матч двадцать третьего тура чемпионата Италии по футболу, в котором сыграют местный «Интер» и «Венеция». Стартовый свисток рефери Маттео Маркетти из Остии прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Интер



В положении миланского «Интера» на внутренней арене уже которую неделю не наблюдается совершенно никаких изменений. Коллектив Симоне Индзаги продолжает лидировать в чемпионской гонке, и, если бы его осечки не совпадали с аналогичными результатами у преследователя в лице соседа по городу, то мы бы уже давно говорили о прямой дороге «змей» к защите титула. В реальности же картина выглядит так, что «Милан» в любой момент может догнать и обогнать «нерадзурри», хотя у них есть еще одна игра и два очка дистанции в запасе.

За промежуток времени длиной в последние две недели «Интер» завершил три матча кряду с ничейным исходом в основное время. Вот только в ситуации с туринским «Ювентусом» это в последствии превратилось в завоеванный в овертайме Суперкубок Италии (2:1), «Эмполи» также был дожат в дополнительное время (3:2), а команда Индзаги вышла в 1/4 финала Кубка Италии. Но вот с бергамаской «Аталантой» подобные фокусы уже не прошли, так как в играх регулярного времени возможен мировой исход поединка (0:0). Подобные результаты подсказывают, что команда могла где-то запнуться, поэтому в ближайшее время будет вынуждена вновь набирать ход.

Венеция



Соперником «Интера» по предстоящей игре будет представитель нижней части турнирной таблицы, который всего на два очка отрывается от зоны вылета. «Венеция» в последний раз побеждала ровно два месяца назад, когда сумела одолеть «Болонью» (1:0), что в последствии помогло ей в борьбе против конкурентов. Календарь у команды Альберто Бертолини на стыке декабря прошлого года и января 2022 был слишком тяжелым для того, чтобы набирать очки. Из матчей против туринского «Ювентуса» (1:1), римского «Лацио» (1:3), «Милана» (0:3) и «Аталанты» (0:2) удалось добыть всего одно очко, поэтому особых перспектив к достижению успеха «оранжево-черно-зелёные» не имеют.

К тому же, «Интер» прекрасно помнит, как обыгрывать этого оппонента, так как их очный поединок первого круга проходил в последних числах ноября (2:0). Единственное потенциальное преимущество «Венеция» имеет только за счет меньшего количества матчей за последнее время, так как COVID-19 перенес ее матч против «Салернитаны» посреди недели на более поздний срок. При этом, команда явно постаралась с усилением в зимнее трансферное окно, а приход таких опытных игроков, как португальского нападающего Луиша Нани и аргентинский голкипера Серхио Ромеро точно должен дать импульс для выживания в этом сезоне.

Ориентировочные составы



«Интер»: Ханданович – А. Бастони, Шкриниар, Д’Амброзио – Перишич, Чалханоглу, Брозович, Барелла, Дармиан – Санчес, Джеко.

«Венеция»: Леццерини – Молинаро, Чеккарони, Кальдара, Ампаду – Чрнигой, Тессманн, Кюизанс – Нани, Анри, Араму.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что хозяева должны одержать уверенную домашнюю победу. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Интер» (-2) с коэффициентом 1.51 по линии Parimatch.

23 января, суббота