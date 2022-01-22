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Интер Милан
0 : 0
Венеция
22.01.2022 19:00   ТВ-трансляция: 

Интер – Венеция. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Четвертой подряд ничьей в основное время матча лучше было бы избежать

  • 22.01.2022 00:27
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Интер – Венеция. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 22 января, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» состоится матч двадцать третьего тура чемпионата Италии по футболу, в котором сыграют местный «Интер» и «Венеция». Стартовый свисток рефери Маттео Маркетти из Остии прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Интер


В положении миланского «Интера» на внутренней арене уже которую неделю не наблюдается совершенно никаких изменений. Коллектив Симоне Индзаги продолжает лидировать в чемпионской гонке, и, если бы его осечки не совпадали с аналогичными результатами у преследователя в лице соседа по городу, то мы бы уже давно говорили о прямой дороге «змей» к защите титула. В реальности же картина выглядит так, что «Милан» в любой момент может догнать и обогнать «нерадзурри», хотя у них есть еще одна игра и два очка дистанции в запасе.

За промежуток времени длиной в последние две недели «Интер» завершил три матча кряду с ничейным исходом в основное время. Вот только в ситуации с туринским «Ювентусом» это в последствии превратилось в завоеванный в овертайме Суперкубок Италии (2:1), «Эмполи» также был дожат в дополнительное время (3:2), а команда Индзаги вышла в 1/4 финала Кубка Италии. Но вот с бергамаской «Аталантой» подобные фокусы уже не прошли, так как в играх регулярного времени возможен мировой исход поединка (0:0). Подобные результаты подсказывают, что команда могла где-то запнуться, поэтому в ближайшее время будет вынуждена вновь набирать ход.

Венеция


Соперником «Интера» по предстоящей игре будет представитель нижней части турнирной таблицы, который всего на два очка отрывается от зоны вылета. «Венеция» в последний раз побеждала ровно два месяца назад, когда сумела одолеть «Болонью» (1:0), что в последствии помогло ей в борьбе против конкурентов. Календарь у команды Альберто Бертолини на стыке декабря прошлого года и января 2022 был слишком тяжелым для того, чтобы набирать очки. Из матчей против туринского «Ювентуса» (1:1), римского «Лацио» (1:3), «Милана» (0:3) и «Аталанты» (0:2) удалось добыть всего одно очко, поэтому особых перспектив к достижению успеха «оранжево-черно-зелёные» не имеют.

К тому же, «Интер» прекрасно помнит, как обыгрывать этого оппонента, так как их очный поединок первого круга проходил в последних числах ноября (2:0). Единственное потенциальное преимущество «Венеция» имеет только за счет меньшего количества матчей за последнее время, так как COVID-19 перенес ее матч против «Салернитаны» посреди недели на более поздний срок. При этом, команда явно постаралась с усилением в зимнее трансферное окно, а приход таких опытных игроков, как португальского нападающего Луиша Нани и аргентинский голкипера Серхио Ромеро точно должен дать импульс для выживания в этом сезоне.

Ориентировочные составы


«Интер»: Ханданович – А. Бастони, Шкриниар, Д’Амброзио – Перишич, Чалханоглу, Брозович, Барелла, Дармиан – Санчес, Джеко.

«Венеция»: Леццерини – Молинаро, Чеккарони, Кальдара, Ампаду – Чрнигой, Тессманн, Кюизанс – Нани, Анри, Араму.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что хозяева должны одержать уверенную домашнюю победу. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Интер» (-2) с коэффициентом 1.51 по линии Parimatch.

23 января, суббота

«Интер» – «Венеция»
Милан. «Джузеппе Меацца». 19:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Маттео Маркетти (Остия, Италия)
Прогноз Sport.ua – 3:0
Parimatch  
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Александр Снитко, Sport.ua

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