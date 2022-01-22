23-й тур
Дженоа
0 : 0
Удинезе
22.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

В стиле Шевченко. Новый тренер Дженоа начал нулевой ничьей с Удинезе

Команда Александера Блессина сумела набрать одно очко

  • 22.01.2022 18:02
  • 638 просмотров
  • 6 комментариев
В стиле Шевченко. Новый тренер Дженоа начал нулевой ничьей с Удинезе
© Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках 23-го тура Серии А «Дженоа» в домашних стенах набрала одно очко в матче против «Удинезе».
 
Хозяева действовали немного острее, но матч все равно завершился нулевой ничьей. На 79-й минуте команда из Генуи осталась в меньшинстве.
 
Отметим, что это был первый матч нового тренера «Дженоа» Александера Блессина. Ранее командой руководил украинский специалист Андрей Шевченко, который был уволен.
 
Чемпионат Италии. 23-й тур

«Дженоа» – «Удинезе» – 0:0
Удаление: Камбьязо (79).
 
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
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    LomUs17
    LomUs17, 22.01.2022 18:09 (изменен)
    +1
    Не пойму заголовка, камешек в огород Шевы. В каком стиле??? У Андрея полный лазарет был и трансферов не было. Разве что результат тот же.
    А вот схему новый тренер слизал это да, ну а чё, так любой может тренировать. Но команда пипец, коннечно. Лучший бомбардир себе по ноге бьёт, другой по мячу не может попасть, третий наоборот принять не может... Но всё нормально, боссы довольны!
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    Kapitoshka
    Kapitoshka, 22.01.2022 18:03
    +1
    Мрець подає ознаки життя, тьфу ти пацієнт)
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    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 22.01.2022 18:14
    0
    Да в каком там стиле Шевченко? Какой-то ноунейм пришел и сходу поменял схему в 4-3-3, по которой играет к примеру МС. А Шева даже со Специей в 5 защитников играл, как и иногда его папередник. Баллардини насколько я смотрел чаще использовал 4-2-3-1, примерно ту схему, которую любил Шева в сборной. И не ясно, когда его вконец переклинило в ультразащитную формацию. Не знаю, как дальше у Блессина пойдет, но удача сопутствует смелым.
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    padlo95
    padlo95, 22.01.2022 18:12
    0
    Такое чувство, что Удинезе играл на ноль спецом...
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    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 22.01.2022 18:05
    0
    и каким образом это влияет на украинский футбол?
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    Андрій Машко
    Андрій Машко, 22.01.2022 18:15
    -3
    Нахєра писати херню про дурємара? В нтого один стиль- брати гроші нізащо, все просирати і фоткатися!
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