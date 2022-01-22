В стиле Шевченко. Новый тренер Дженоа начал нулевой ничьей с Удинезе

В рамках 23-го тура Серии А «Дженоа» в домашних стенах набрала одно очко в матче против «Удинезе».
Хозяева действовали немного острее, но матч все равно завершился нулевой ничьей. На 79-й минуте команда из Генуи осталась в меньшинстве.
Отметим, что это был первый матч нового тренера «Дженоа» Александера Блессина. Ранее командой руководил украинский специалист Андрей Шевченко, который был уволен.
Чемпионат Италии. 23-й тур
«Дженоа» – «Удинезе» – 0:0
Удаление: Камбьязо (79).
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Источник — Sport.ua
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А вот схему новый тренер слизал это да, ну а чё, так любой может тренировать. Но команда пипец, коннечно. Лучший бомбардир себе по ноге бьёт, другой по мячу не может попасть, третий наоборот принять не может... Но всё нормально, боссы довольны!
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