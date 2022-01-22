В стиле Шевченко. Новый тренер Дженоа начал нулевой ничьей с Удинезе

В рамках 23-го тура Серии А «Дженоа» в домашних стенах набрала одно очко в матче против «Удинезе».



Хозяева действовали немного острее, но матч все равно завершился нулевой ничьей. На 79-й минуте команда из Генуи осталась в меньшинстве.



Отметим, что это был первый матч нового тренера «Дженоа» Александера Блессина. Ранее командой руководил украинский специалист Андрей Шевченко, который был уволен.



Чемпионат Италии. 23-й тур

«Дженоа» – «Удинезе» – 0:0

Удаление: Камбьязо (79).



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