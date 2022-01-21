В субботу, 22 января, в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» состоится матч 23 тура итальянского чемпионата, в котором «Дженоа» примет «Удинезе». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 16:00 по Киеву.

«Дженоа»

Экс-команда украинского тренера Андрея Шевченко в таблице чемпионата Италии занимает 19 место – второе с конца пелотона. В 22 встречах она набрала 12 очков (1 победа, 9 ничьих, 12 поражений). В двух последних на сегодня матчах «грифоны» проиграли с общим счетом 0:7. Еще при Шевченко они уступили на своем поле «Специи» (0:1), а затем уже без украинца получили 0:6 на поле «Фиорентины».

Если посмотреть на показатели «Дженоа» дома в сезоне-2021/2022, то они у нее, как и место в генеральной классификации, только 19-е. В 10 играх дома генуэзцы набрали 4 пункта, сумев занести себе в активе только ничьи при 6 поражениях.

В последний раз в чемпионате «Дженоа» побеждал 12 сентября («Кальяри» - 3:2 на выезде). Правда, 14 декабря под руководством Шевченко команда выиграла на своем поле 1:0 у «Салернитаны» в 1/16 финала Кубка Италии.

«Удинезе»

Подопечные Габриэле Чоффи в турнирной таблице Серии А располагаются на 14 позиции. У них в активе 23 очка после 21 поединка (5 побед, 8 ничьих, 8 поражений). В двух крайних играх чемпионата удинцы проиграли – вначале «Аталанте» (2:6 дома), а затем «Ювентусу» (0:2 в гостях). Эти неудачи закрыли серию команды из трех встреч без неудач – «Милан» (1:1 дома), «Кальяри» (4:0 на выезде) и «Салернитана» (домашняя техническая победа – 3:0).

По достижения на выезде у удинцев в нынешней Серии А 15-й результат. В 10 гостевых поединках они набрали 9 пунктов, имея в активе 2 победы и 3 ничьи при 5 поражениях.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Удинезе» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.21 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Дженоа»: Сиригу – Хефти, Остигард, Ванхеусден, Камбьясо, Портанова, Ровелла, Стураро, Калафьори, Йебоа, Дестро.

«Удинезе»: Сильвестри – Бекао, Нейтинк, Перес, Молина, Арслан, Уоллас, Макенго, Удогие, Сакксесс, Бету.

22 января, суббота