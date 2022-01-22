Эвертон – Астон Вилла. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 23-го тура АПЛ «Эвертон» – «Астон Вилла».

«Это будет интересное противостояние команд, в которых произошли тренерские ротации. Мы все прекрасно помним, как после пяти поражений подряд владельцы «Астон Виллы» отправили в отставку Дина Смита, который три года тренировал команду из Бирмингема. На его место был приглашен именитый Стивен Джеррард, который более трех лет успешно тренировал «Рейнджерс». Это сразу принесло свои плоды. «Астон Вилла» обыграла «Брайтон», «Норвич», «Кристал Пэлас», «Лестер». В матче с МЮ они достойно сыграли. Проигрывали 0:2, но спасли матч, сыграв 2:2. «Астон Вилла» с 23 очками идет на 13 месте. При Джеррарде команда не забила только в двух матчах. Это было два гостевых поединка. Они проиграли по 0:1 «Ливерпулю» и «МЮ». Бирмингемцы демонстрируют хорошую игру, проявляя характер. И они хотят подняться выше.

Недавние трансферы вселяют оптимизм фанатам «Астон Виллы». Судите сами! Приобретен игрок сборной Франции Люка Динь, игравший за топовые клубы. Также взят в аренду у «Барсы» Фелиппе Коутинью, который в матче с МЮ помог своей команде уйти от поражения, забив второй гол. Также у «Ромы» в аренду взят вратарь сборной Швеции Робин Ольсен.

«Эвертон», приглашая в команду именитого Рафу Бенитеса, планировал подняться немного выше десятого места, которое «ириски» заняли в том сезоне при Карло Анчелотти. Боссы «Эвертона» хотели бороться за еврокубки, но команда сейчас идет на 16 месте и находится недалеко от зоны вылета. А после поражения от «Норвича» 1:2 было принято решение о смене главного тренера «Эвертона». Вместо Бенитеса исполняет обязанности шотландец Данкан Фергюсон.

Я уже говорил, что Динь ушел из «Эвертона», а на его позицию приобретен игрок сборной Украины Виталий Миколенко, который знакомится с АПЛ и которому мы все желаем удачи! В принципе у «ирисок» футболисты хорошего уровня. Вратарь сборной Англии Пикфорд, игрок сборной Бразилии Ришарлисон, сборники Рондон из Венесуэлы и Мина из Колумбии, а также многие другие. Потенциал этой команды достаточно высокий, но 10 поражений в 19 матчах сложно объяснить. Наверное, мало времени было у тренера, чтобы привести всю команду к общему знаменателю. Так часто бывает и не у всех руководителей хватает терпения. А ведь Бенитес тренировал много именитых клубов, с которыми завоевывал трофеи, в том числе титул Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Но принципы не меняются. Кто платит деньги – тот и заказывает музыку. В большинстве случаев боссы хотят все и сразу.

У «Эвертона» сильнее состав, а у «Астон Виллы» значительно лучше командная атмосфера, психология и полный карт-бланш на длительное время Джеррарду. «Эвертон» ищет тренера для решения серьезных задач, а «Астон Вилла» его уже нашла. Результативная ничья для обеих команд будет оптимальным исходом в этом матче», - сказал Грозный.

Матч «Эвертон» – «Астон Вилла» состоится 22-го января. Начало встречи в 14:30.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.