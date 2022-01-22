Экс-форвард Зари: «Дома в Запорожье не ремонтируют из-за возможной войны»

Бразильский форвард «Тулузы» Рафаэль Ратао (23 матча, 10 голов и 2 ассиста в текущем сезоне во всех турнирах за команду) вспомнил период выступлений в составе луганской «Зари», а также поделился воспоминаниями об Украине.

«Когда я выступал за «Оэсте», то поговорил со своими агентами и сказал, что хотел бы покинуть Бразилию и поискать возможностей в Европе. Появился вариант с «Зарей», где я хорошо начал, забивал голы, но затем получил травму паха. После этого меня арендовал «Слован» из Братиславы, где я окончательно восстановился, начал хорошо себя проявлять и меня подписали на полноценной основе».

«В Украине у меня было много терпения, ведь я оказался практически один в стране, где в любой момент могла начаться война. Я считаю, что и по сей день в Луганске есть конфликт. «Заре» пришлось переехать в Запорожье, и это было трудное время. По улицам ходили люди с оружием, стояли солдаты, предупреждали, чтобы мы не выходили из дома. Там дома не отремонтированы снаружи, потому что в любой момент может начаться война и все будет разрушено», - рассказал Ратао.

Отметим, что Рафаэль Ратао не застал период пребывания «Зари» в родном для нее Луганске, так как перешел в клуб летом 2018 года. Очевидно, что весь рассказ бразильского легионера является его впечатлениями от пребывания в Запорожье, где «Заря» расквартирована после вынужденного отъезда из Луганска.