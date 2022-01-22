Экс-форвард Зари: «Дома в Запорожье не ремонтируют из-за возможной войны»

Еще одно странное впечатление об Украине от одного из футболистов, поигравших в УПЛ

  • 22.01.2022 10:15
  • 1443 просмотра
  • 4 комментария
Экс-форвард Зари: «Дома в Запорожье не ремонтируют из-за возможной войны»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Ратао (слева)

Бразильский форвард «Тулузы» Рафаэль Ратао (23 матча, 10 голов и 2 ассиста в текущем сезоне во всех турнирах за команду) вспомнил период выступлений в составе луганской «Зари», а также поделился воспоминаниями об Украине.

«Когда я выступал за «Оэсте», то поговорил со своими агентами и сказал, что хотел бы покинуть Бразилию и поискать возможностей в Европе. Появился вариант с «Зарей», где я хорошо начал, забивал голы, но затем получил травму паха. После этого меня арендовал «Слован» из Братиславы, где я окончательно восстановился, начал хорошо себя проявлять и меня подписали на полноценной основе».

«В Украине у меня было много терпения, ведь я оказался практически один в стране, где в любой момент могла начаться война. Я считаю, что и по сей день в Луганске есть конфликт. «Заре» пришлось переехать в Запорожье, и это было трудное время. По улицам ходили люди с оружием, стояли солдаты, предупреждали, чтобы мы не выходили из дома. Там дома не отремонтированы снаружи, потому что в любой момент может начаться война и все будет разрушено», - рассказал Ратао.

Отметим, что Рафаэль Ратао не застал период пребывания «Зари» в родном для нее Луганске, так как перешел в клуб летом 2018 года. Очевидно, что весь рассказ бразильского легионера является его впечатлениями от пребывания в Запорожье, где «Заря» расквартирована после вынужденного отъезда из Луганска.

Источник — Lance

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Nomad
    online
    Nomad, 22.01.2022 10:33
    +2
    В Луганске не был, а Запорожья не видел
    Где он там в Запорожье увидел людей с оружием или солдат? Ну в "мультиках" ходят. Единицы. Но не с оружием.
    То их поселили на Великом Лугу, где рядом много заброшенных бывших детских лагерей и профилакторий. Частный сектор аж до новостроек. И улица из кино Весна на Заречной улице.) Кто их там будет ремонтировать?
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    Vitalii_13UA
    online
    Vitalii_13UA, 22.01.2022 10:39
    0
    Смешно с фразы "Дома в Запорожье не ремонтируют из-за возможной войны" кажется там и во всех городах Украины ждут войны)))
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    Mac_Gyver
    online
    Mac_Gyver, 22.01.2022 10:37
    0
    romanchik.8409, 22.01.2022 10:34
    Походу мы уже лет 100 ждём войны..У нас всегда были и будут страшные здания
    По большому счёту так и есть. Каждому поколению у нас прилетает война. И так уже сотни лет. Немцы, к примеру, планируют отпуск на 5-10 лет вперёд. А у нас не знаешь что с тобой будет через 2 недели...
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    romanchik.8409
    online
    romanchik.8409, 22.01.2022 10:34
    -1
    Походу мы уже лет 100 ждём войны..У нас всегда были и будут страшные здания
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