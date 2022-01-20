Легионер Ворсклы: «Мне сказали, что Россия хочет захватить Полтаву»

Лукас Рангел переживает из-за возможной военной агрессии России в отношении Украины

  • 20.01.2022 11:59
  • 3106 просмотров
  • 4 комментария
Легионер Ворсклы: «Мне сказали, что Россия хочет захватить Полтаву»
© ФК Ворскла. Лукас Рангел

Бразильский легионер «Ворсклы» Лукас Рангел пообщался с заокеанскими журналистами на тему возможного полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины.

«Прилетев в киевский аэропорт, я проехал три часа до своего города и увидел на улице солдат. Я такого никогда не видел, так как обычно не езжу по этому маршруту, но возле аэропорта видел много солдат».

«Мы начали расспрашивать украинцев, правда ли, что может начаться война, но они говорят, что ничего не будет. Говорят, что если Россия нападет на Украину, это может спровоцировать мировую войну, так как вмешаются США. Но это правда, что в Харькове, недалеко от моего города, есть солдаты».

«У меня есть друг в «Зените», и я спросил у него, что говорится по этому поводу в российской прессе. Он сказал мне, что это правда, что на границе с Украиной есть российские солдаты, но они планируют напасть на определенный регион, и, к сожалению, мой город (Полтава – прим. ред.) находится в нем. Мы никогда не знаем, что может или не может произойти».

«Был город, куда мы ездили играть очередной матч, но точного его названия я не помню, который весь был разрушен. Увидев такое, вам станет грустно. Мы приехали, потренировались, быстро вернулись в гостиницу, сыграли матч и отбыли в Полтаву. Если говорить о более отдаленных городах (очевидно, речь про неподконтрольные Украине территории Донбасса – прим. ред.), некоторые из них разрушаются и медленно умирают. Украинцы говорили мне, что в Донецке каждый день гибнет солдат, что война продолжается. И «Шахтер» не думает возвращаться туда».

«Нам, игрокам, интересно, что клуб сделает с нашими контрактами, если начнется война. Украинцы говорят, что мы потеряем наши договора и нас отправят обратно в наши страны. Это порождает сомнение, недоверие, но надо посмотреть, как страна выдержит эту ситуацию», - рассказал Рангел.

Ранее Рангел спровоцировал скандал в украинском футболе, когда заявил, что в матче против «Динамо» подвергся расизму со стороны хавбека киевлян Николая Шапаренко.

Источник — UOL Esporte

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    xvalenok02
    xvalenok02, 20.01.2022 12:26
    -2
    Зашугали пацана. Он даже не помнит названия города в котором сплошные развалины.
    Может просто потому, что он там не был?
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 20.01.2022 12:13
    -2
    ...навіть "друг з Зеніта" в курсі, що лаптеногі урки хочуть відтяпати черговий регіон, а ЗеКлоун лапшу вішає у щоденних роликах...
    Ссылка
    Тимофей Полянский
    online
    Тимофей Полянский, 20.01.2022 12:43
    -3
    xvalenok02, 20.01.2022 12:26
    Зашугали пацана. Он даже не помнит названия города в котором сплошные развалины.
    Может просто потому, что он там не был?
    Это сложная сильно мысль!) Вон алконавты верят ,,другу из Зенита и им хорошо!)
    Ссылка
    Тимофей Полянский
    online
    Тимофей Полянский, 20.01.2022 12:41
    -3
    ALKOSruLKA, 20.01.2022 12:13
    ...навіть "друг з Зеніта" в курсі, що лаптеногі урки хочуть відтяпати черговий регіон, а ЗеКлоун лапшу вішає у щоденних роликах...
    Ну,раз друг из Зенита сказал- тогда да, тогда точно нападут
    Ссылка
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