Лукас РАНГЕЛ: «Игрок Динамо под номером 10 назвал меня «черный»

У Николая Шапаренко могут быть большие проблемы

  • 08.11.2021 10:18
  • 5236 просмотров
  • 100 комментариев
Лукас РАНГЕЛ: «Игрок Динамо под номером 10 назвал меня «черный»
© ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко и Лукас Рангел

Нападающий «Ворсклы» Лукас Рангел прокомментировал ситуацию с расистскими оскорблениями в матче 14-го тура УПЛ против «Динамо» (2:1).
 
«После забитого гола я услышал расистские выкрики с левой трибуны. После этого я получил поддержку от одного из игроков «Динамо». Это был №14 (Карлос де Пена – прим.). Он сказал, что ему стыдно за то, что произошло. Но другой игрок «Динамо», №10 (Николай Шапаренко – прим.), сказал мне на русском языке оскорбительное слово «черный».
 
Во время матча я не стал ничего делать и отвечать на оскорбления, а фокусировался на игре. А после матча я подошел и все доложил арбитру. Он подтвердил, что тоже слышал расистские выкрики. Надеюсь на адекватную реакцию», – сказал Лукас.

Источник — Великий футбол

(32 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Dmytro Solovyov
    online
    Dmytro Solovyov, 08.11.2021 10:35
    +9
    То он рассказывает, что гордится тем что "он черный" и "любит цвет своей кожи". А тут ему указали на предмет его гордости - обиделся... Без поллитра не разобраться...
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    MarinPekar
    online
    MarinPekar, 08.11.2021 10:31
    +9
    А він що зелений?
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    elPadrino
    online
    elPadrino, 08.11.2021 10:51 (изменен)
    +8
    -"Тренер,он назвал меня черным уродом",-"так ты же черный и ты урод" -фильм"Джентльмены" реж Гай Ричи
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    Андрій Гусак
    online
    Андрій Гусак, 08.11.2021 10:50
    +7
    serge_kr, 08.11.2021 10:43
    Тебе белым много людей называет? Лучше бы рот не открывал
    А ти поЇдь в африку, особливо екваторіальну. Будеш білим через раз.
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    axylinam
    online
    axylinam, 08.11.2021 10:53
    +5
    Чёрного назвать чёрным-это якобы расизм-мир сошёл с ума
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    c_a_p2
    online
    c_a_p2, 08.11.2021 10:51
    +5
    А як ображають євролейців африканці чи китайці - ніхто не задумався? Расизм не має кольору!
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    zaza1986
    zaza1986, 08.11.2021 10:41
    +5
    Лобановского называли рыжим, никаких жалоб, обид небыло, а тут вот тебе... Чувак захотел пиара.
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    gajvir
    online
    gajvir, 08.11.2021 10:53
    +4
    Людина , яка 2 місяця в Полтаві, вивчила російську в досконалості !! Браво !!!! І чомусь вчила не футбольні терміни , а як російською!! чорний !!!!! Чиста провокація, активність ботів Шахти які стали раптом )) анти расистами це підтверджує.
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    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 08.11.2021 11:26
    +3
    Не приведи Господь мне кто-то скажет: белый! Засужу.
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    umnuy2
    online
    umnuy2, 08.11.2021 11:25
    +3
    надо было в ответ его белым обозвать чтобы Шапаренко мог тоже доложить после матча
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    Bulba_sumkin
    Bulba_sumkin, 08.11.2021 11:14
    +3
    FunnyCat____, 08.11.2021 11:12
    то есть ты такой же расист ? тогда , человек мешающий обществу, я не понимаю, почему ты - расист, можешь упрекать других расистов , в том что они поступают так же как и ты?
    То есть когда ты кого-то называешь «старым румынским маразматиком» ты тоже «старый румынский маразматик»? Сколько у тебя аккаунтов, чепуха, не сливайся!)
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    Виталий Францев
    online
    Виталий Францев, 08.11.2021 10:43
    +3
    Динамівці вели себе як істерічки. Подивіться на того Сидорчука, як він на газоні качався. В Європі вони так не роблять проти Баварії чи Барселони.
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    elPadrino
    online
    elPadrino, 08.11.2021 11:33
    +2
    ENJOY--, 08.11.2021 11:31
    по счету?!
    какой самый грамотный город по твоему мнению?
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    Александр Жаирс
    online
    Александр Жаирс, 08.11.2021 11:30
    +2
    Я думаю,бОльшим оскорблением для него было бы еслиб его обозвали белым.
    Здесь многие путают понятия,что такое расизм. Расизм-это когда человека угнетают из-за цвета его кожи. Всё познаётся в сравнении. Когда я жил в Украине слово жид чаще всего произносили те, кому больше не чем было показать своё превосходство перед евреями,хотя у многих евреи были друзьями. Сейчас,живя в Израиле-это слово,скорее,комплимент и каждый еврей,откуда бы он не приехал сразу получает гражданство и все права на одинаковом уровне с кренными жителями Афро-выходцы же,оскорбляются,когда им упомининают их происхождение потому,что они сами себя считают ущемлёнными тем,какие они есть и они ни кому не нужны у себя на родине.
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    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 08.11.2021 11:27
    +2
    Всех обиженных дабы они не чувствовали себя ущемленно следует депортировать в Африку, там все свои и все одного цвета, только жить чуток хуже чем в жуткой Европе и США.
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    elPadrino
    online
    elPadrino, 08.11.2021 11:26
    +2
    Михаил Грозный, 08.11.2021 11:17
    Не потому ли, что сначала их начали называть иначе, чем жители Донбасса? Зри в корень!
    у тебя деменция?Или времена проффесора Януковича уже вылетели из памяти?
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    Bulba_sumkin
    Bulba_sumkin, 08.11.2021 11:17
    +2
    FunnyCat____, 08.11.2021 11:16
    о , и кинул стрелки по привычке
    так что , ты тут забыл, человек мешающий обществу?
    ты же такой де расист как и те , что оскорбляли Рангеля
    Смешно когда что-то про стрелки говорит главный стрелочник сайта)) Сколько у тебя аккаунтов, чепуха?)
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 08.11.2021 11:10
    +2
    ну ждем тогда официального рапорта судьи, ведь арбитр должен был отметить данный факт (если он имел место быть)
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    elPadrino
    online
    elPadrino, 08.11.2021 11:03
    +2
    DonbassCity1, 08.11.2021 11:02
    Шапаренко много на себя берет опозорился в лч них не показал. Бесполезный игрок
    тебе Шапаренко в борщ насрал?
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    gajvir
    online
    gajvir, 08.11.2021 11:02
    +2
    Bulba_sumkin, 08.11.2021 10:58
    За это должна быть наказана и команда и Шапа!
    Кстати, дыкашники, если вы укорачиваете фамилии игроков - Шапа, Буя, Ярмо, Сидор, то укорачивайте и название коменды - дно!))
    Шановний , слово Рангела проти слова Шапаренка , який скаже що такого ніколи не говорив , і більш за все це і є правдою . І за що там і кого наказувати ??? Вам би в Печерському суді працювати)))
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