Лукас РАНГЕЛ: «Игрок Динамо под номером 10 назвал меня «черный»

Нападающий «Ворсклы» Лукас Рангел прокомментировал ситуацию с расистскими оскорблениями в матче 14-го тура УПЛ против «Динамо» (2:1).
«После забитого гола я услышал расистские выкрики с левой трибуны. После этого я получил поддержку от одного из игроков «Динамо». Это был №14 (Карлос де Пена – прим.). Он сказал, что ему стыдно за то, что произошло. Но другой игрок «Динамо», №10 (Николай Шапаренко – прим.), сказал мне на русском языке оскорбительное слово «черный».
Во время матча я не стал ничего делать и отвечать на оскорбления, а фокусировался на игре. А после матча я подошел и все доложил арбитру. Он подтвердил, что тоже слышал расистские выкрики. Надеюсь на адекватную реакцию», – сказал Лукас.
Источник — Великий футбол
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Здесь многие путают понятия,что такое расизм. Расизм-это когда человека угнетают из-за цвета его кожи. Всё познаётся в сравнении. Когда я жил в Украине слово жид чаще всего произносили те, кому больше не чем было показать своё превосходство перед евреями,хотя у многих евреи были друзьями. Сейчас,живя в Израиле-это слово,скорее,комплимент и каждый еврей,откуда бы он не приехал сразу получает гражданство и все права на одинаковом уровне с кренными жителями Афро-выходцы же,оскорбляются,когда им упомининают их происхождение потому,что они сами себя считают ущемлёнными тем,какие они есть и они ни кому не нужны у себя на родине.
так что , ты тут забыл, человек мешающий обществу?
ты же такой де расист как и те , что оскорбляли Рангеля
Кстати, дыкашники, если вы укорачиваете фамилии игроков - Шапа, Буя, Ярмо, Сидор, то укорачивайте и название коменды - дно!))
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