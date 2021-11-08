Лукас РАНГЕЛ: «Игрок Динамо под номером 10 назвал меня «черный»

Нападающий «Ворсклы» Лукас Рангел прокомментировал ситуацию с расистскими оскорблениями в матче 14-го тура УПЛ против «Динамо» (2:1).



«После забитого гола я услышал расистские выкрики с левой трибуны. После этого я получил поддержку от одного из игроков «Динамо». Это был №14 (Карлос де Пена – прим.). Он сказал, что ему стыдно за то, что произошло. Но другой игрок «Динамо», №10 (Николай Шапаренко – прим.), сказал мне на русском языке оскорбительное слово «черный».



Во время матча я не стал ничего делать и отвечать на оскорбления, а фокусировался на игре. А после матча я подошел и все доложил арбитру. Он подтвердил, что тоже слышал расистские выкрики. Надеюсь на адекватную реакцию», – сказал Лукас.