Новый скандал. Форвард Ворсклы заявил о расизме в матче против Динамо

Форвард «Ворсклы» Лукас Рангел пожаловался на расизм, проявленный по отношению к нему во вчерашнем поединке УПЛ против «Динамо» (2:1).

«Знающие меня люди понимают, что я не «ми-ми-мишный», но сегодня в матче против «Динамо» я пострадал от расизма, оскорблений с трибун и от одного из футболистов. Думаю, это уже слишком. Все мы люди, мы едим, у нас есть чувства, эмоции, мы истекаем кровью, мы счастливы, грустны и, когда мы умрем, станем одним и тем же. Но в глубине души мне жаль таких людей, потому что у них грязный дух, горькое сердце и они определенно несчастны. Да простит Бог этих плохих людей».

«Но я прошу: давайте перестанем относиться к людям как к мусору из-за цвета кожи. Я черный и горжусь этим. Я всегда буду любить свой цвет кожи», - отметил Рангел.

Напомним, Рангел забил «Динамо» один из двух мячей своей команды.