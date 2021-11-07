Новый скандал. Форвард Ворсклы заявил о расизме в матче против Динамо

Фанаты и один из игроков оскорбляли Лукаса Рангела

  • 07.11.2021 10:36
  • 2734 просмотра
  • 25 комментариев
Новый скандал. Форвард Ворсклы заявил о расизме в матче против Динамо
© ФК Ворскла

Форвард «Ворсклы» Лукас Рангел пожаловался на расизм, проявленный по отношению к нему во вчерашнем поединке УПЛ против «Динамо» (2:1).

«Знающие меня люди понимают, что я не «ми-ми-мишный», но сегодня в матче против «Динамо» я пострадал от расизма, оскорблений с трибун и от одного из футболистов. Думаю, это уже слишком. Все мы люди, мы едим, у нас есть чувства, эмоции, мы истекаем кровью, мы счастливы, грустны и, когда мы умрем, станем одним и тем же. Но в глубине души мне жаль таких людей, потому что у них грязный дух, горькое сердце и они определенно несчастны. Да простит Бог этих плохих людей».

«Но я прошу: давайте перестанем относиться к людям как к мусору из-за цвета кожи. Я черный и горжусь этим. Я всегда буду любить свой цвет кожи», - отметил Рангел.

Напомним, Рангел забил «Динамо» один из двух мячей своей команды.

Источник — Lance

(27 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    New Zealander
    online
    New Zealander, 07.11.2021 10:50
    +6
    Во время трансляции после гола Рангела были слышны уканья сов опять. Кто пропустил - пересмотрите.
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    New Zealander
    online
    New Zealander, 07.11.2021 10:48
    +4
    Наказать Динамо на 3 матча без болельщиков и штраф огромный впаять. Так называемый "Совиный прецедент", видимо, ничему не научил этих дикарей.
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    Bulba_sumkin
    Bulba_sumkin, 07.11.2021 11:06
    +2
    🦉интересно, есть ли клуб который чаше чем столичная помойка попадает в расистские скандалы?
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    Mikola12
    Mikola12, 07.11.2021 11:03
    +2
    mayakovskiy1, 07.11.2021 10:52
    На коленях стоял ты в 14 году, когда в твою Еначку заезжал белый камаз с русским тушканом))
    Да он к Енакиево,не имеет никакого отношения.Он даже на карте не сможет его найти,настолько он туп.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
    mayakovskiy1, 07.11.2021 10:52
    +2
    RomanEnakievo, 07.11.2021 10:49
    Убогий ник у тебя. Где доказательства? Или ты всем неграм веришь и на колени перед ними становишься?
    На коленях стоял ты в 14 году, когда в твою Еначку заезжал белый камаз с русским тушканом))
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 07.11.2021 11:10
    +1
    Юрій Ганусяк, 07.11.2021 11:03
    відвертають увагу від суддівства та почали пресинг динамо з усіх сторін, на кону бабло рината.
    Пресинг від Бенфіки, Барселони та Баварії, ааауууу динаму насілуют, ауууу.. то всьо бабло ахмєтоваааа, ауууу
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
    RomanEnakievo, 07.11.2021 11:15
    0
    Bulba_sumkin, 07.11.2021 11:12
    Я скорее поверю, как ты говоришь - негру, чем тебе, троещинскому сыкуну, который проспорил штуку баксов и слился. Отвали, вшивый…
    Если Витиньйо скажет, что его обижали, ты поверишь? На колени перед ним станешь?
    Ссылка
    FunnyCat___
    online
    FunnyCat___, 07.11.2021 11:12
    -1
    Смешно как кучка донецких алкоголиков уже вторые сутки минусит все подряд неугодные комменты
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    Bulba_sumkin, 07.11.2021 11:12
    -1
    RomanEnakievo, 07.11.2021 11:09
    В чем скандал? Ты веришь всем неграм? Где доказательства? Ты уже на колени встал?
    Я скорее поверю, как ты говоришь - негру, чем тебе, троещинскому сыкуну, который проспорил штуку баксов и слился. Отвали, вшивый…
    Ссылка
    FunnyCat___
    online
    FunnyCat___, 07.11.2021 11:00 (изменен)
    -1
    Я черный и горжусь этим. Я всегда буду любить свой цвет кожи» - жертва расизма, великомученик, герой
    —-
    Я белый и горжусь этим . Я всегда буду любить свой цвет кожи» - поганый расист, грубиян, узурпатор .
    ——
    Ребята , не перепутайте
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
    mayakovskiy1, 07.11.2021 10:46
    -1
    Дырявые второй раз на те же грабли. Убогий недоколуб
    Ссылка
    FunnyCat___
    online
    FunnyCat___, 07.11.2021 11:05 (изменен)
    -2
    Юрій Ганусяк, 07.11.2021 11:03
    відвертають увагу від суддівства та почали пресинг динамо з усіх сторін, на кону бабло рината.
    Все верно сказано
    Хочу добавить , что арбитр Иванов , уже не в первый раз замечен в помощи шахтеру . Именно эта судейка устроила цирк в матче Олимпик - шахтёр , в прошлом сезоне
    Отменив чистый гол Олимпика
    Ссылка
    FunnyCat___
    online
    FunnyCat___, 07.11.2021 11:03
    -2
    mayakovskiy1, 07.11.2021 10:46
    Дырявые второй раз на те же грабли. Убогий недоколуб
    Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение наказать донецкий «Шахтер» за расистское поведение болельщиков во время матча 1/16 финала Лиги Европы против «Айнтрахта» (2:2) в Харькове.
    КДК постановил закрыть для фанатов 13-й сектор северной трибуны ОСК «Металлист» во время следующего домашнего еврокубкового поединка «Шахтера».
    ——-
    Не удивлюсь если в матче с Айгтрахтом ты под бяорой визжал такое , что опытные члены Ку- Клус Клана , бы поседели и уши закрыли от услышанного
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
    RomanEnakievo, 07.11.2021 11:09
    -3
    Bulba_sumkin, 07.11.2021 11:06
    🦉интересно, есть ли клуб который чаше чем столичная помойка попадает в расистские скандалы?
    В чем скандал? Ты веришь всем неграм? Где доказательства? Ты уже на колени встал?
    Ссылка
    gajvir
    gajvir, 07.11.2021 11:06 (изменен)
    -3
    Мабуть Рангел не до кінця вивчив багатий лексикон наших футболістів, що могли послати і не раз - вірю , що расистські образи - маячня.
    Ссылка
    Юрій Ганусяк
    online
    Юрій Ганусяк, 07.11.2021 11:03
    -4
    відвертають увагу від суддівства та почали пресинг динамо з усіх сторін, на кону бабло рината.
    Ссылка
    0665826283
    online
    0665826283, 07.11.2021 10:53
    -4
    Коментарії пишуть виключно московське кацапьо! Люблять принижувать інших .
    Ссылка
    Умник
    Умник, 07.11.2021 10:47
    -4
    А фамилию тяжело назвать игрока?
    Там даже написано на футболке вверху над номером.
    Хайпанутая тема.
    Ссылка
    FunnyCat___
    online
    FunnyCat___, 07.11.2021 11:05 (изменен)
    -5
    Забавно как этот персонаж перед моментом с пенальти что то несколько минут стоял и рассказывал арбитру , наверное на расизм жаловался
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
    RomanEnakievo, 07.11.2021 10:54
    -6
    mayakovskiy1, 07.11.2021 10:52
    На коленях стоял ты в 14 году, когда в твою Еначку заезжал белый камаз с русским тушканом))
    Такой тупой народ на Донбассе. Что поделать. Главное было вовремя покинуть этот недорегион
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