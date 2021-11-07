Новый скандал. Форвард Ворсклы заявил о расизме в матче против Динамо

Форвард «Ворсклы» Лукас Рангел пожаловался на расизм, проявленный по отношению к нему во вчерашнем поединке УПЛ против «Динамо» (2:1).
«Знающие меня люди понимают, что я не «ми-ми-мишный», но сегодня в матче против «Динамо» я пострадал от расизма, оскорблений с трибун и от одного из футболистов. Думаю, это уже слишком. Все мы люди, мы едим, у нас есть чувства, эмоции, мы истекаем кровью, мы счастливы, грустны и, когда мы умрем, станем одним и тем же. Но в глубине души мне жаль таких людей, потому что у них грязный дух, горькое сердце и они определенно несчастны. Да простит Бог этих плохих людей».
«Но я прошу: давайте перестанем относиться к людям как к мусору из-за цвета кожи. Я черный и горжусь этим. Я всегда буду любить свой цвет кожи», - отметил Рангел.
Напомним, Рангел забил «Динамо» один из двух мячей своей команды.
Источник — Lance
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Я белый и горжусь этим . Я всегда буду любить свой цвет кожи» - поганый расист, грубиян, узурпатор .
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Ребята , не перепутайте
Хочу добавить , что арбитр Иванов , уже не в первый раз замечен в помощи шахтеру . Именно эта судейка устроила цирк в матче Олимпик - шахтёр , в прошлом сезоне
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Не удивлюсь если в матче с Айгтрахтом ты под бяорой визжал такое , что опытные члены Ку- Клус Клана , бы поседели и уши закрыли от услышанного
Там даже написано на футболке вверху над номером.
Хайпанутая тема.
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