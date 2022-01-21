В субботу, 22 января, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» состоится матч 22 тура испанского чемпионата, в котором «Атлетико» примет «Валенсию». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Атлетико» Мадрид

Команда Диего Симеоне в турнирной таблице Примеры занимает 4 место. У нее в активе 33 очка после 20 встреч (9 побед, 6 ничьих, 5 поражений). В шести крайних матчах «матрасники» добились одной победы и одной ничьей при четырех поражениях. При этом позитивные результаты пришли на смены серии из неудач.

4 декабря мадридцы дома проиграли «Мальорке» (1:2), затем уступили на выезде «Реалу» (0:2), также в гостях проиграли «Севилье» (1:2) и вновь на выезде уступили «Гранаде» (1:2). После этого «полосатые» на своем поле одолели «Райо Вальекано» (2:0) и в гостях разошлись миром с «Вильярреалом» (2:2).

С «желтой субмариной» в рамках Примеры «Атлетико» играл аж 9 января. Затем у команды было два кубковых поединка. Она сперва в полуфинале Суперкубка Испании уступила 1:2 «Атлетику», а после в Кубке страны проиграла на выезде «Реалу Сосьедад» (0:2).

«Валенсия»

Подопечные Хосе Бордалоса располагаются на 9 позиции в турнирной таблице испанской Примеры. На их счету 29 очков по результатам 21 поединка (7 побед, 8 ничьих, 6 поражений).

На сегодня у «летучих мышей» имеется серия из трех матчей без побед. 31 декабря они дома проиграли 1:2 «Эспаньолу», затем 8 января потерпели крупное фиаско на поле «Реала» (1:4) и 19 января сыграли дома вничью 1:1 с «Севильей».

В перерыве между играми с «Реалом» и «Севильей» у «Валенсии» был победный матч в Кубке страны. 16-го числа на выезде со счетом 1:0 был повержен представитель третьего испанского дивизиона – клуб «Балеарес».

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Атлетико» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.48 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Атлетико»: Облак – Льоренте, Хименес, Эрмосо, Ренан, Карраско, Де Пауль, Коке, Лемар, Корреа, Луис Суарес.

«Валенсия»: Силлессен – Риверо, Диахаби, Альдерете, Лато, Кошта, Гульямон, Васс, Дуро, Гедеш, Гомес.

22 января, суббота