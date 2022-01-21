Без украинок. Известна половина участниц 4-го круга Australian Open

Элина Свитолина и Марта Костюк завершили борьбу за трофей

  • 21.01.2022 16:00
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Без украинок. Известна половина участниц 4-го круга Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Барти

В пятницу прошли матчи третьего раунда Открытого чемпионата Австралии в верхней половине женской одиночной сетки.
 
Украинки Элина Свитолина и Марта Костюк свои матчи, к сожалению, проиграли.
 
Также стоит отметить проигрыш действующей чемпионки Наоми Осаки, которая из-за раннего вылета опустится ниже 80-й строчки мирового рейтинга. 

Australian Open. Третий круг

Верхняя часть сетки

 Эшли Барти [1] –  Камила Джорджи [30] – 6:2, 6:3
 Аманда Анисимова –  Наоми Осака [13] – 4:6, 6:3, 7:6(5)

 Джессика Пегула [21] –  Нурия Паррисас-Диас – 7:6(3), 6:2
 Мария Саккари [5] –  Вероника Кудерметова [28] – 6:4, 6:1

 Барбора Крейчикова [4] –  Алена Остапенко [26] – 2:6, 6:4, 6:4
 Виктория Азаренко [24] –  Элина Свитолина [15] –  6:0, 6:2

 Мэдисон Киз –  Ван Цян – 4:6, 6:3, 7:6(2)
 Паула Бадоса [8] –  Марта Костюк – 6:2, 5:7, 6:4

Australian Open. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

 Эшли Барти [1] –  Аманда Анисимова
 Джессика Пегула [21] –  Мария Саккари [5]

 Барбора Крейчикова [4] –  Виктория Азаренко [24]
 Мэдисон Киз –  Паула Бадоса [8]

Источник — Sport.ua

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