Без украинок. Известна половина участниц 4-го круга Australian Open

В пятницу прошли матчи третьего раунда Открытого чемпионата Австралии в верхней половине женской одиночной сетки.
Украинки Элина Свитолина и Марта Костюк свои матчи, к сожалению, проиграли.
Также стоит отметить проигрыш действующей чемпионки Наоми Осаки, которая из-за раннего вылета опустится ниже 80-й строчки мирового рейтинга.
Australian Open. Третий круг
Верхняя часть сетки
Эшли Барти [1] – Камила Джорджи [30] – 6:2, 6:3
Аманда Анисимова – Наоми Осака [13] – 4:6, 6:3, 7:6(5)
Джессика Пегула [21] – Нурия Паррисас-Диас – 7:6(3), 6:2
Мария Саккари [5] – Вероника Кудерметова [28] – 6:4, 6:1
Барбора Крейчикова [4] – Алена Остапенко [26] – 2:6, 6:4, 6:4
Виктория Азаренко [24] – Элина Свитолина [15] – 6:0, 6:2
Мэдисон Киз – Ван Цян – 4:6, 6:3, 7:6(2)
Паула Бадоса [8] – Марта Костюк – 6:2, 5:7, 6:4
Australian Open. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Эшли Барти [1] – Аманда Анисимова
Джессика Пегула [21] – Мария Саккари [5]
Барбора Крейчикова [4] –
Мэдисон Киз – Паула Бадоса [8]
Источник — Sport.ua
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