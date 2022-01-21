Кейн, Варди и еще 8 действующих лучших бомбардиров клубов топ-5 чемпионатов

Сейчас в топ-5 футбольных европейских чемпионатов выступает немало игроков, являющихся лучшими действующими бомбардирами своих клубов в истории. Мы собрали в своем рейтинге 10 таких мастеров-голеадоров, способных без проблем реализовывать свои моменты. Все они прямо сейчас вписывают свое имя золотыми буквами в клубную историю.

Поэтому предлагаем вам познакомиться с действующими бомбардирами, которые являются лучшими снайперами своих команд за все время в рамках элитных европейских футбольных лиг.

Хосе Луис Моралес, «Леванте»

Голы в Ла Лиге за «Леванте»: 55

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История скромного «Леванте» насчитывает более 112 лет, и команда Хавьера Перейры является одной из старейших в Испании. Несмотря на это, в элите испанского футбола «Леванте» дебютировал только в сезоне 1963/64 и в следующем чемпионате покинул Примеру. Вернулся клуб из Валенсии в лигу сильнейших клубов Пиренеев только в 2004 году. За это время в команде поиграло немало известных бомбардиров, среди которых стоит отметить Йохана Кройфа (играл за валенсийцев в 1981 году), Предрага Миятовича, Шоту Арвеладзе, Обафеми Мартенса и т.д. Впрочем, больше всего на уровне Ла Лиги расстраивал вратарей соперников нынешний капитан команды Хавьера Перейры – Хосе Луис Моралес. 34-летний нападающий за восемь сезонов в футболке «лягушек» стал лучшим бомбардиром клуба в истории в матчах элитного дивизиона Испании, забив за это время 55 мячей. В нынешнем сезоне ветеран не сбавляет обороты (19 матчей – 6 голов) и свою статистику в чемпионате, можно не сомневаться, он будет только увеличивать.

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Джейми Варди, «Лестер»

Голы в АПЛ за «Лестер»: 127

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Живая легенда «Лестера», 35-летний Джейми Варди, прошел путь от грузчика завода по переработке медицинских шин из углеродного волокна до лучшего бомбардира «синих» в истории АПЛ. Интересно, что дебютировал в профессиональном футболе Джейми в 2010 году, но в элиту английского футбола попал только в 27-летнем возрасте. В сезоне 2014/15 экс-грузчик смог почувствовать разницу между Чемпионшипом и АПЛ, забив в 34 матчах всего 5 голов. Однако в следующем первенстве «Лестер» под руководством итальянца Клаудио Раньери сотворил потрясающую сенсацию, завоевав титул чемпиона Англии. Сам Джейми Варди отгрузил в ворота соперников 24 мяча. С тех пор нападающий стабильно из года в год наращивал свой бомбардирский счет в футболке «лисиц». Венцом его снайперских способностей стал добытый титул лучшего бомбардира АПЛ в 2020 году, что сделало его самым возрастным победителем снайперской гонки в истории турнира. На данный момент на счету Джейми Варди 127 голов в 261 игре за «Лестер» в рамках Премьер-лиги. По этому показателю он уверенно удерживает первое место среди лучших бомбардиров «синих» за все времена.

Андрей Крамарич, «Хоффенхайм»

Голы в Бундеслиге за «Хоффенхайм»: 84

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«Хоффенхайм» был основан в далеком 1899-м, но попал в элиту немецкого футбола лишь спустя 109 лет, в сезоне 2008/09. С тех пор команда из одноименного села с населением чуть более 3700 человек регулярно сопротивляется грандам Бундеслиги. До прихода в команду в 2016-м году Андрея Крамарича лучшим бомбардиром «крестьян» в Бундеслиге был босниец Сеяд Салихович с 46 точными ударами и выступал он за команду еще в 2006-2015 годах. Хорвату, который за два сезона в «Лестере» забил всего два мяча, чемпионат Германии, похоже, подошел больше, чем АПЛ, и он сразу взялся регулярно поражать ворота соперников. Сейчас форвард проводит свой седьмой сезон в футболке «Хоффенхайма», и рекорд Сеяда Салиховича уже превзошел почти вдвое, имея в своем активе 84 гола в 178 матчах Бундеслиги.

Нильс Петерсен, «Фрайбург»

Голы в Бундеслиге за «Фрайбург»: 64

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«Фрайбург» довольно долго искал место под солнцем в Бундеслиге, впервые попав в элиту немецкого футбола только в начале 90-х годов прошлого века. После этого довольно часто команда исполняла роль «лифтера», покидая высший дивизион и быстро возвращаясь в него. До прихода в команду Нильса Петерсена в 2015 году из «Вердера» лидером по забитым голам «Фрайбурга» в Бундеслиге был Паписс Десма Сиссе, у которого на счету числилось 37 точных ударов.

19 января 2019 Петерсен в матче 18-го тура против «Айнтрахта» (1:3) единолично возглавил список лучших бомбардиров «Фрайбурга» за все времена в Бундеслиге, забив свой 38-й мяч. В дальнейшем нападающий, довольно удачно пробивающий пенальти, свое голевое наследие только увеличил. Теперь на его счету 64 точных выстрела за «бразильцев из Брайсгау» в матчах элиты немецкого футбола, и он сейчас является лучшим бомбардиром «Фрайбурга» в истории не только в Бундеслиге, но и в общей сложности, забив за шесть лет, суммарно, 96 голов в 221 матче.

Дрис Мертенс, «Наполи»

Голы в Серии А за «Наполи»: 108

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Миниатюрный и легкий бельгиец перебрался на Апеннины в 2013 году из ПСВ и с тех пор на протяжении девяти сезонов верой и правдой служит «Наполи». Что интересно, в ПСВ и в первые годы в Неаполе Дрис Мертенс играл на позиции левого вингера, забивая стабильно мячи на уровне нападающего среднего класса. А вот в сезоне 2016/17 тогдашний наставник «голубых» Маурицио Сарри перевел игрока с ростом 169 см на позицию центрального нападающего. И бельгиец с этой ролью справился на все 100%, забив в чемпионате рекордные для него 28 мячей, что подарило ему титул второго бомбардира Серии А после Эдина Джеко (29 голов). В прошлом чемпионате результативность бельгийца немного упала – всего 9 точных ударов в 29 играх за «Наполи». Но эти голы позволили сравняться с результатом Антонио Войяка, со 102 голами удерживавшим титул лучшего снайпера «Наполи» в истории в рамках Серии А. В нынешнем сезоне Дрис Мертенс стал единоличным рекордсменом по голам не только в элите итальянского футбола – 108 мячей. но и всего во всех турнирах – 143 результативных выстрела.

Жерар Морено, «Вильярреал»

Голы в Ла Лиге за «Вильярреал»: 63

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Ранее лучшими бомбардирами «желтой субмарины» в Ла Лиге были два экс-игрока команды: Диего Форлан и Джузеппе Росси, отличившиеся 54 мячами за клуб. В прошлом сезоне на первую позицию среди лучших снайперов «Вильярреала» в рамках элиты вышел Жерар Морено. 29-летний форвард, суммарно проводящий девятый год в коллективе из провинции Кастельон, забив 23 гола в прошлом первенстве, обошел бывших одноклубников на два точных удара. В сезоне 2021/22 нападающий сборной Испании из-за травмы вынужден был пропустить 9 матчей в чемпионате. Впрочем, после восстановления в декабре за 8 матчей отгрузил 7 голов в ворота соперников «Вильярреала» и укрепил свое лидерство в списке лучших снайперов в истории «желтой субмарины» в матчах Ла Лиги. Сейчас у Жерара Морено уже 62 точных выстрела за клуб и всего 100 мячей в элите испанского футбола.

Гарри Кейн, «Тоттенхэм»

Голы в АПЛ за «Тоттенхэм»: 170

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Не секрет, что лучшим бомбардиром «Тоттенхэма» в рамках высшего футбольного дивизиона Англии является легендарный Джимми Гривз, который на протяжении 1961-1970 назабивал за «шпор» 220 мячей. Но если брать снайперов клуба с момента основания АПЛ, то первое место здесь уверенно занимает звездный Гарри Кейн со 170 голами. Этого исторического результата «ураган» добился за 11 сезонов выступлений в футболке «Тоттенхэма». За это время нападающий трижды выигрывал гонку бомбардиров АПЛ. Кроме того, в последних семи первенствах Англии Гарри Кейн ни разу не забивал менее 17 голов в турнире.

К слову, у его напарника по нападению и ближайшего действующего преследователя, корейца Сон Хын Мина, сейчас в активе 78 точных ударов за «шпор» в АПЛ. Можно с уверенностью сказать, что позиции Гарри вряд ли кто-то поколеблет в ближайшее время, даже в случае его ухода в другой клуб.

Майкл Антонио, «Вест Хэм»

Голы в АПЛ за «Вест Хэм»: 55

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Возможно, Пауло Ди Канио и до этого сезона удерживал бы лидерство среди лучших бомбардиров «Вест Хэма» по числу голов в АПЛ (48 точных ударов), если бы в 2015 году в команду не пришел малоизвестный 25-летний Майкл Антонио. Игрок, до этого не сыгравший ни одной игры в элите английского футбола, сразу стал одним из лидеров коллектива Славена Билича, забив в дебютном сезоне 8 голов в 26 матчах чемпионата. Дальше Майкл только наращивал темп и записал на свой счет в следующих пяти первенствах 38 мячей. А уже в нынешнем турнире произошло знаковое событие: в матче второго тура против «Лестера» (4:1) нападающий, или фланговый полузащитник, сделал дубль в ворота Каспера Шмейхеля и вышел на чистое первое место по числу голов в АПЛ – 49. Пока он только закрепил за собой это звание и теперь на его счету уже 55 мячей, забитых за «Вест Хэм» в чемпионате.

Уилфрид Заха, «Кристал Пэлас»

Голы в АПЛ за «Кристал Пэлас»: 52

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«Кристал Пэлас» за 30 лет существования АПЛ играл среди элиты только в 13 чемпионатах. В начале-середине 90-х «орлы» были командой-лифтером, выходя в Премьер-лигу и в следующем сезоне покидая ее. В последний раз вылетев из АПЛ в 2005 году, вернуться туда смогли только в сезоне 2013/14, и с тех пор «Пэлас» держится среди когорты избранных английского футбола. Неудивительно, что за столь короткий срок в элите лучший бомбардир команды в истории АПЛ Уилфрид Заха забил не очень много голов – всего 52 (включая нынешний сезон). Впрочем, он является воспитанником клубной академии «Кристал Пэлас» и это не может не радовать болельщиков «орлов». Интересно, что 29-летний Уилфрид, родившийся в Кот-д'Ивуаре, с четырех лет живет в Англии и имеет опыт выступлений за национальную сборную Англии (провел 2 игры в 2012-2013 годах) и Кот-д'Ивуара, за который выступает по настоящее время. Также в свое время он провел два матча за «Манчестер Юнайтед» и даже выиграл с манкунианцами Суперкубок Англии-2013. В этом сезоне полузащитник провел в АПЛ 17 матчей, в которых забил 5 голов.

Доменико Берарди, «Сассуоло»

Голы в Серии А за «Сассуоло»: 96

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27-летний Доменико Берарди всю профессиональную карьеру провел в скромном «Сассуоло», преодолев с ним путь от Серии В до элиты итальянского футбола. Дебютировал игрок в Серии А в сезоне 2013/14 и, несмотря на юный возраст, сразу зарекомендовал себя, как искусный бомбардир, забив 16 голов в 29 матчах за «черно-зеленых». Дальше вингер стабильно не сбавлял обороты, став лидером атак «Сассуоло», и заслуженно в 2018 году получил вызов в «скуадру адзурру», с которой в прошлом году выиграл чемпионат Европы по футболу. В последних трех сезонах, включая нынешний, Доменико не забивает в чемпионате менее 10 голов и довел свой бомбардирский счет до 96 мячей в Серии А за «черно-зеленых». Учитывая тот факт, что у ближайшего действующего снайпера клуба Грегуара Дефреля всего 26 точных удара в чемпионате, рекорд результативного вингера вряд ли кто-то побьет в ближайшее время.

Александр ШЕРШЕНЬ