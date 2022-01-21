С кем дальше играть Лунину? Реал узнал соперника в Кубке Испании

Предстоит сложный поединок

  • 21.01.2022 14:05
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С кем дальше играть Лунину? Реал узнал соперника в Кубке Испании
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка Испании. «Реал» на этой стадии сыграет против «Атлетика» Бильбао, который выбил «Барселону».

Если наставник мадридцев Карло Анчелотти не изменит свое решение, то в Кубке продолжит играть украинский вратарь Андрей Лунин, который в нынешнем сезоне провел два матча в этом турнире.

В четверг Лунин помог «Реалу» обыграть «Эльче».

Все пары 1/4 финала Кубка Испании

Атлетик - Реал

Реал Сосьедад - Бетис

Валенсия - Кадис

Райо - Мальорка

Матчи должны пройти с 1 по 3 февраля, однако появилась информация о том, что «Реал» из-за загруженного календаря просит о переносе своей встречи.

Источник — Sport.ua

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