С кем дальше играть Лунину? Реал узнал соперника в Кубке Испании

Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка Испании. «Реал» на этой стадии сыграет против «Атлетика» Бильбао, который выбил «Барселону».
Если наставник мадридцев Карло Анчелотти не изменит свое решение, то в Кубке продолжит играть украинский вратарь Андрей Лунин, который в нынешнем сезоне провел два матча в этом турнире.
В четверг Лунин помог «Реалу» обыграть «Эльче».
Все пары 1/4 финала Кубка Испании
Атлетик - Реал
Реал Сосьедад - Бетис
Валенсия - Кадис
Райо - Мальорка
Матчи должны пройти с 1 по 3 февраля, однако появилась информация о том, что «Реал» из-за загруженного календаря просит о переносе своей встречи.
Источник — Sport.ua
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