С кем дальше играть Лунину? Реал узнал соперника в Кубке Испании

Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка Испании. «Реал» на этой стадии сыграет против «Атлетика» Бильбао, который выбил «Барселону».

Если наставник мадридцев Карло Анчелотти не изменит свое решение, то в Кубке продолжит играть украинский вратарь Андрей Лунин, который в нынешнем сезоне провел два матча в этом турнире.

В четверг Лунин помог «Реалу» обыграть «Эльче».

Все пары 1/4 финала Кубка Испании

Атлетик - Реал

Реал Сосьедад - Бетис

Валенсия - Кадис

Райо - Мальорка

Матчи должны пройти с 1 по 3 февраля, однако появилась информация о том, что «Реал» из-за загруженного календаря просит о переносе своей встречи.