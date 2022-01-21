В воскресенье, 23 января, на стадионе «Мендисорроса» в Витории состоится матч 22-го тура чемпионата Испании, в котором местный «Алавес» примет «Барселону». Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени. Рассудит встречу Хорхе Фигероа Васкес.

«Алавес»

Баски в этом сезоне выступают крайне неудачно. На данный момент «славные» имеют в своем активе 17 очков и находятся в зоне вылета, занимая 18-е место. «Алавес» на три пункта отстает от спасительного места. Вся борьба за выживание еще впереди, но игра команды в последних поединках точно не вселяет оптимизма. Сейчас у «уничтожителей бобов» восьмиматчевая серия без побед во всех турнирах. А в чемпионате команда из Витории-Гастейс последний раз выигрывала еще 6 ноября, когда переиграла «Леванте».

«Алавес» сейчас на спаде, что подтвердило и поражение в Кубке Испании от скромного «Линареса». В матче последнего тура «славные» крупно уступили «Бетису».

Что касается кадровой ситуации в команде, то лазарет практически пуст. Травмирован только защитник Ксимо Наварро.

«Барселона»

Каталонцы в последнее время точно не радуют своих болельщиков. На прошлой неделе «блаугранас» проиграли «Реалу» в Суперкубке Испании, а на этой неделе вылетели и из Кубка страны, уступив в компенсированное время «Атлетику» из Бильбао. Подопечные Хави явно пребывают не в лучшем состоянии и форме.

В чемпионате Испании у «Барселоны» также проблемы. После ничьей с «Гранадой» сине-гранатовые имеют в своем активе 32 очка и идут лишь шестыми. Понятное дело, что о чемпионстве уже речь не идет, поскольку отставание от «Реала» составляет уже 17 пунктов. Главной задачей команды является попадание в четверку сильнейших, чтобы попасть в Лигу чемпионов. С текущего розыгрыша самого престижного клубного турнира Европы каталонцы уже вылетели, став третьими в своей группе. Теперь они выступят в Лиге Европы, где их соперником будет «Наполи». Таким образом, «Барселона» в текущем сезоне может остаться без трофеев.

Мусса Ваге, Эрик Гарсия, Серхи Роберто и Самюэль Умтити точно не примут участие в матче из-за повреждений. Также под вопросом выход на поле Ансу Фати.

История встреч

44 матча, 30 побед «Барселоны», 7 викторий «Алавеса» и 7 ничьих – такой актив команд в очных противостояниях. Разница мячей – 115:38 в пользу каталонцев.

В поединке первого круга на «Камп Ноу» соперники не смогли выявить сильнейшего.

Ориентировочные составы

«Алавес»: Пачеко, Дуарте, Лагуардия, Миазга, Агиррегарибия, Джейсон, Риоха, Мойя, Эскаланте, Хоселу, Мендес.

«Барселона»: Тер Штеген, Алвес, Араухо, Пике, Альба, Педри, Бускетс, Гави, Торрес, Де Йонг, Ютгла.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.59 по линии Parimatch.

23 января, воскресенье