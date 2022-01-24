22-й тур
Алавес
0 : 1
Барселона
23.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

ХАВИ: «Футболка Барселоны на 20 кг тяжелее, чем в другом клубе»

Главный тренер каталонцев высказался об особом давлении на игроков

  • 24.01.2022 08:11
  • 530 просмотров
  • 1 комментарий
ХАВИ: «Футболка Барселоны на 20 кг тяжелее, чем в другом клубе»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Барселона» одержала минимальную победу над «Алавесом» (1:0). Наставник каталонского клуба Хави поделился мыслями об игре.

«У нас непростая ситуация. Нужно страдать, и сегодня мы знали, как это делать. Нам было непросто, но мы добыли три золотых очка. То, что мы не пропустили, тоже важно.

Сейчас у игроков нет уверенности в себе. То, что их окружает, иногда идет во вред. Например, Альба провел отличный матч, как и Бускетс, и Пике, которых критиковали. Футболка «Барселоны» на 20 килограммов тяжелее, чем в любом другом клубе. 

Сегодня солнце взошло», - сказал Хави.

Источник — AS

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Олег Прок
    online
    Олег Прок, 24.01.2022 08:20
    0
    Тогда у Реала килограмм на 30....
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