ХАВИ: «Футболка Барселоны на 20 кг тяжелее, чем в другом клубе»

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Барселона» одержала минимальную победу над «Алавесом» (1:0). Наставник каталонского клуба Хави поделился мыслями об игре.

«У нас непростая ситуация. Нужно страдать, и сегодня мы знали, как это делать. Нам было непросто, но мы добыли три золотых очка. То, что мы не пропустили, тоже важно.

Сейчас у игроков нет уверенности в себе. То, что их окружает, иногда идет во вред. Например, Альба провел отличный матч, как и Бускетс, и Пике, которых критиковали. Футболка «Барселоны» на 20 килограммов тяжелее, чем в любом другом клубе.

Сегодня солнце взошло», - сказал Хави.