Пеле вновь госпитализировали

Один из лучших футболистов в истории Пеле вновь отправился в больницу в Сан-Паулу.

Накануне Рождества 81-летнего бразильца отпустили домой.

Как сообщает источник, Пеле продолжит курс химиотерапии для лечения опухоли толстой кишки. Также сообщается, что бразилец должен находиться под пристальным наблюдением врачей, так как у него была обнаружена опухоль в печени и легком. Состояние Пеле оценивается как стабильное.

81-летний Пеле был госпитализирован в начале декабря для проведения сеансов химиотерапии. Ранее он также пробыл в больнице почти месяц после операции по удалению опухоли в толстой кишке.