Пеле вновь госпитализировали

Один из лучших футболистов в истории Пеле вновь отправился в больницу в Сан-Паулу.
Накануне Рождества 81-летнего бразильца отпустили домой.
Как сообщает источник, Пеле продолжит курс химиотерапии для лечения опухоли толстой кишки. Также сообщается, что бразилец должен находиться под пристальным наблюдением врачей, так как у него была обнаружена опухоль в печени и легком. Состояние Пеле оценивается как стабильное.
81-летний Пеле был госпитализирован в начале декабря для проведения сеансов химиотерапии. Ранее он также пробыл в больнице почти месяц после операции по удалению опухоли в толстой кишке.
Источник — ESPN
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.