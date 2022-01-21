Пеле вновь госпитализировали

Легендарный бразилец продолжает лечение

  • 21.01.2022 07:21
  • 485 просмотров
  • 0 комментариев
Пеле вновь госпитализировали
© Getty Images/Global Images Ukraine

Один из лучших футболистов в истории Пеле вновь отправился в больницу в Сан-Паулу. 

Накануне Рождества 81-летнего бразильца отпустили домой.

Как сообщает источник, Пеле продолжит курс химиотерапии для лечения опухоли толстой кишки. Также сообщается, что бразилец должен находиться под пристальным наблюдением врачей, так как у него была обнаружена опухоль в печени и легком. Состояние Пеле оценивается как стабильное.

81-летний Пеле был госпитализирован в начале декабря для проведения сеансов химиотерапии. Ранее он также пробыл в больнице почти месяц после операции по удалению опухоли в толстой кишке.

Источник — ESPN

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности