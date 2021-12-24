ФОТО. Рождество проведет дома. Пеле выписали из больницы

Легендарный бразилец продолжает лечение

  • 24.12.2021 22:04
  • 417 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Рождество проведет дома. Пеле выписали из больницы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пеле

Легендарный бразильский форвард Пеле сообщил о том, что накануне католического Рождества его выписали из больницы в Сан-Паулу, куда его госпитализировали 8 декабря:

«Улыбка на фотографии не просто так. Как я вам и обещал, Рождество проведу с семьёй. Я возвращаюсь домой. Спасибо за все позитивные сообщения», - написал Пеле.

Госпитализация Пеле была очередным этапом лечения рака толстой кишки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    grifon.
    grifon., 24.12.2021 22:42
    0
    лох тут тільки один
    Ссылка
    --smart--Forever--
    online
    --smart--Forever--, 24.12.2021 22:10 (изменен)
    -4
    НИКТО не знает точную дату рождения Иисуса Христа, но православные и католические лохи тупо следуют традициям оборотней в женских рясах с кадилом в руках
    Ссылка
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