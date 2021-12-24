ФОТО. Рождество проведет дома. Пеле выписали из больницы

Легендарный бразильский форвард Пеле сообщил о том, что накануне католического Рождества его выписали из больницы в Сан-Паулу, куда его госпитализировали 8 декабря:

«Улыбка на фотографии не просто так. Как я вам и обещал, Рождество проведу с семьёй. Я возвращаюсь домой. Спасибо за все позитивные сообщения», - написал Пеле.

Госпитализация Пеле была очередным этапом лечения рака толстой кишки.