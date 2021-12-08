Пеле снова попал в больницу

Легенда мирового футбола Пеле снова был госпитализирован. Сейчас он находится в больнице города Сан-Паулу.
Это уже третья госпитализация Пеле за последние полгода. В предыдущий раз его выписали из больницы 1 октября.
Сообщается, что сейчас речь идет о плановой госпитализации для следующего этапа лечения опухоли толстой кишки. Состояние 81-летнего Пеле стабильное.
Источник — Reuters
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