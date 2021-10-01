ФОТО. Пеле выписали из больницы

Легенда мирового футбола Пеле у себя в Инстаграме сообщил о том, что он выписан из больницы, куда он повторно попал 18 сентября:
«Когда путь сложный, отмечайте каждый шаг на этом пути. Сосредоточьтесь на своем счастье. Я очень рад вернуться домой.
Я хочу отблагодарить всех работников больницы за очень сердечный прием. Спасибо также всем, кто наполняет мою жизнь огромным количеством сообщений со словами любви».
Источник — Instagram
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