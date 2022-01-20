Эльче
0 : 0
Реал Мадрид
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Эльче – Реал Мадрид. Лунин в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 1/8 финала Кубка Испании проходит 20 января в 20:00

  • 20.01.2022 20:30
  • 1911 просмотров
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Эльче – Реал Мадрид. Лунин в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

Матч 1/8 финала Кубка Испании «Эльче» – «Реал» Мадрид проходит 20 января в 20:00.

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Эльче – Реал Мадрид. Лунин в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовый состав Реала.

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Источник — Sport.ua

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