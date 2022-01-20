Матч 1/8 финала Кубка Испании «Эльче» – «Реал» Мадрид проходит 20 января в 20:00.
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- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Эльче – Реал Мадрид. Лунин в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовый состав Реала.
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial 🆚 @elchecf! @UnicajaBanco | #CopaDelRey pic.twitter.com/qBzGAOFHj1— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 20, 2022
Источник — Sport.ua
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