Эвертон Виталия Миколенко может возглавить обладатель Золотого мяча

Клуб ведет переговоры с Фабио Каннаваро

  • 20.01.2022 17:51
  • 3243 просмотра
  • 2 комментария
Эвертон Виталия Миколенко может возглавить обладатель Золотого мяча
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Каннаваро

«Эвертон» продолжает поиски нового главного тренера после того, как назначил исполняющим обязанности Данкана Фергюсона. Клуб Виталия Миколенко ведет переговоры с легендарным итальянцем Фабио Каннаваро.

Для обладателя Золотого мяча 2006 года «Эвертон» может стать первым европейским клубом в тренерской карьере. Ранее он работал с «Аль-Ахли» (ОАЭ), «Аль-Нассром» (Саудовская Аравия), китайскими «Гуанчжоу» и «Тянцзинем» и сборной Китая.

Ранее Каннаваро отказался возглавить сборную Польши.

Источник — Football-Italia

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Юрий Д
    online
    Юрий Д, 20.01.2022 18:37
    +1
    Sauron, 20.01.2022 18:27
    Олег Владимиравич?
    Ты только заголовки читаешь?
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    Sauron
    Sauron, 20.01.2022 18:27
    -3
    Олег Владимиравич?
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