Эвертон Виталия Миколенко может возглавить обладатель Золотого мяча

«Эвертон» продолжает поиски нового главного тренера после того, как назначил исполняющим обязанности Данкана Фергюсона. Клуб Виталия Миколенко ведет переговоры с легендарным итальянцем Фабио Каннаваро.

Для обладателя Золотого мяча 2006 года «Эвертон» может стать первым европейским клубом в тренерской карьере. Ранее он работал с «Аль-Ахли» (ОАЭ), «Аль-Нассром» (Саудовская Аравия), китайскими «Гуанчжоу» и «Тянцзинем» и сборной Китая.

Ранее Каннаваро отказался возглавить сборную Польши.