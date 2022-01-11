Легендарный итальянец отказался возглавить сборную Польши

Фабио Каннаваро отклонил предложение поляков

  • 11.01.2022 19:28
  • 1836 просмотров
  • 1 комментарий
Легендарный итальянец отказался возглавить сборную Польши
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Каннаваро

Фабио Каннаваро отклонил предложение возглавить сборную Польши. Ему предлагали 2-летний контракт.

Одной из главных причин отказа Каннаваро стало то, что у него осталось слишком мало времени на подготовку к стыковым матчам отбора на ЧМ-2022. Уже 24 марта поляки сыграют со сборной России.

Напомним, пост главного тренера сборной Польши стал вакантным после ухода Паулу Соузы. Ранее должность предлагали Андрею Шевченко.

Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио

(11 голосов)

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Комментарии
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    kaka
    kaka, 11.01.2022 19:39
    0
    офигеть за 2.5 месяца до важнейшего матча года для поляков-с Мордовией они без коуча и еще в гостях играть...... у Рашки почти все козыри на руках
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