Легендарный итальянец отказался возглавить сборную Польши

Фабио Каннаваро отклонил предложение возглавить сборную Польши. Ему предлагали 2-летний контракт.

Одной из главных причин отказа Каннаваро стало то, что у него осталось слишком мало времени на подготовку к стыковым матчам отбора на ЧМ-2022. Уже 24 марта поляки сыграют со сборной России.

Напомним, пост главного тренера сборной Польши стал вакантным после ухода Паулу Соузы. Ранее должность предлагали Андрею Шевченко.