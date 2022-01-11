Легендарный итальянец отказался возглавить сборную Польши

Фабио Каннаваро отклонил предложение возглавить сборную Польши. Ему предлагали 2-летний контракт.
Одной из главных причин отказа Каннаваро стало то, что у него осталось слишком мало времени на подготовку к стыковым матчам отбора на ЧМ-2022. Уже 24 марта поляки сыграют со сборной России.
Напомним, пост главного тренера сборной Польши стал вакантным после ухода Паулу Соузы. Ранее должность предлагали Андрею Шевченко.
Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио
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