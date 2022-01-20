Украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий заразился коронавирусом. Это произошло во время зимнего сбора команды в ОАЭ.

Вместе с Ракицким заразился еще один игрок «Зенита» - Вячеслав Караваев. Оба не тренировались в последние несколько дней.

Напомним, контракт Ракицкого с «Зенитом» истекает летом текущего года. Клуб планирует продлить соглашение с защитником.