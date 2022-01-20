Ярослав Ракицкий заразился коронавирусом

Защитник сейчас находится на сборах

  • 20.01.2022 16:05
  • 456 просмотров
  • 4 комментария
Ярослав Ракицкий заразился коронавирусом
© ФК Зенит. Ярослав Ракицкий

Украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий заразился коронавирусом. Это произошло во время зимнего сбора команды в ОАЭ.

Вместе с Ракицким заразился еще один игрок «Зенита» - Вячеслав Караваев. Оба не тренировались в последние несколько дней.

Напомним, контракт Ракицкого с «Зенитом» истекает летом текущего года. Клуб планирует продлить соглашение с защитником.

Источник — Sport24.ru

(4 голоса)

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Комментарии
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    kolezey-2
    kolezey-2, 20.01.2022 16:50
    +2
    вот кому это интересно!?
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    andrei saenko
    online
    andrei saenko, 20.01.2022 17:14
    0
    Спутник в помощь,штук 25 прививок и будет ему счастье.
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    Энди Мир
    Энди Мир, 20.01.2022 16:37
    0
    А как же спутник ????? Сделай 4 укола и навсегда забудь о короне, не спортсменам я думаю хватит и одного.
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    potemkin78
    online
    potemkin78, 20.01.2022 16:27
    0
    рай значит рай
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