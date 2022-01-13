Зенит предложит новый контракт Ракицкому

Но соглашение не будет долгосрочным

  • 13.01.2022 20:31
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  • 1 комментарий
Зенит предложит новый контракт Ракицкому
© ФК Зенит. Ярослав Ракицкий

Контракт Ярослава Ракицкого с «Зенитом» истекает в конце текущего сезона. Чемпионы России планируют предложить 32-летнему защитнику новый контракт.

При этом контракт не будет долгосрочным. Варианта два: либо на год, либо по схеме 1+1. Пока что «Зенит» не торопится предлагать Ракицкому новый контракт, но и дожидаться конца сезона клуб не намерен.

Ранее сообщалось о том, что Ракицкий готов на понижение зарплаты ради того, чтобы остаться в «Зените». Он выступает за клуб с 2019 года.

Источник — Рейтинг букмекеров

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    joytok
    joytok, 13.01.2022 20:46
    -1
    Нормально. Опять рядом с отцом в Питере будет.
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