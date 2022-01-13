Зенит предложит новый контракт Ракицкому

Контракт Ярослава Ракицкого с «Зенитом» истекает в конце текущего сезона. Чемпионы России планируют предложить 32-летнему защитнику новый контракт.

При этом контракт не будет долгосрочным. Варианта два: либо на год, либо по схеме 1+1. Пока что «Зенит» не торопится предлагать Ракицкому новый контракт, но и дожидаться конца сезона клуб не намерен.

Ранее сообщалось о том, что Ракицкий готов на понижение зарплаты ради того, чтобы остаться в «Зените». Он выступает за клуб с 2019 года.