КОВАЛЕНКО: «Я писал Шевченко. Плохо, что ничего не получилось в Дженоа»

Украинский хавбек «Специи» поделился мыслями об увольнении украинца из «Дженоа»

  • 20.01.2022 12:19
  • 655 просмотров
  • 0 комментариев
КОВАЛЕНКО: «Я писал Шевченко. Плохо, что ничего не получилось в Дженоа»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко, играющий в «Специи» на правах аренды, высказался об отставке украинского тренера Андрея Шевченко из «Дженоа».

«Шевченко? Я не могу судить. Я общался после игры с «Дженоа» с Мауро Тассотти, потому что он заменял Андрея Шевченко на тренерской лавке. Общался с ним, понимал, что им было очень тяжело, большое давление со стороны болельщиков и по игре это не очень сильная команда, но я всегда писал Шевченко, желал ему удачи и болел всегда за него.

Плохо, что ничего не получилось, но тренерская карьера, как и футбольная – бывают падания и взлеты. Надеюсь, у Андрея Николаевича еще будет возможность и он добьется своего», - сказал Коваленко.

Ранее сообщалось, что Шевченко отказался возглавить «Галатасарай».

Источник — FootballHub

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности