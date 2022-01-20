КОВАЛЕНКО: «Я писал Шевченко. Плохо, что ничего не получилось в Дженоа»

Украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко, играющий в «Специи» на правах аренды, высказался об отставке украинского тренера Андрея Шевченко из «Дженоа».

«Шевченко? Я не могу судить. Я общался после игры с «Дженоа» с Мауро Тассотти, потому что он заменял Андрея Шевченко на тренерской лавке. Общался с ним, понимал, что им было очень тяжело, большое давление со стороны болельщиков и по игре это не очень сильная команда, но я всегда писал Шевченко, желал ему удачи и болел всегда за него.

Плохо, что ничего не получилось, но тренерская карьера, как и футбольная – бывают падания и взлеты. Надеюсь, у Андрея Николаевича еще будет возможность и он добьется своего», - сказал Коваленко.

Ранее сообщалось, что Шевченко отказался возглавить «Галатасарай».