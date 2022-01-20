Интер Милан
3 : 2
Эмполи
19.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Спаслись на 90+1 мин. В Кубке Италии Интер переиграл Эмполи в овертайме

В дополнительное время победный гол для хозяев поля забил Стефано Сенси

  • 20.01.2022 00:45
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Спаслись на 90+1 мин. В Кубке Италии Интер переиграл Эмполи в овертайме
© Getty Images/Global Images Ukraine

В 1/8 финала Кубка Италии миланская команда «Интер» переиграла «Эмполи» со счетом 3:2.

Когда «Интер» проигрывал 1:2 в конце второго тайма, Андреа Раноккья на 90+1 минуте спас команду от поражения.

А в дополнительное время победный гол для хозяев поля забил Стефано Сенси, и «Интер» вышел в 1/4 финала Кубка Италии.

Кубок Италии. 1/4 финала

«Интер» – «Эмполи» – 3:2 (д.в.)

Голы: Санчес, 13, Раноккья, 90+1, Сенси, 104 – Байрами, 61, Раду, 76 (автогол).

События матча
104' ГОЛ ! Мяч забил Стефано Сенси (Интер Милан).
90' ГОЛ ! Мяч забил Андреа Раноккья (Интер Милан).
76' ГОЛ ! С пенальти забил Патрик Кутроне (Эмполи).
62' ГОЛ ! Мяч забил Недим Байрами (Эмполи).
13' ГОЛ ! Мяч забил Алексис Санчес (Интер Милан).

Источник — Sport.ua

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