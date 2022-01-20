Спаслись на 90+1 мин. В Кубке Италии Интер переиграл Эмполи в овертайме

В 1/8 финала Кубка Италии миланская команда «Интер» переиграла «Эмполи» со счетом 3:2.
Когда «Интер» проигрывал 1:2 в конце второго тайма, Андреа Раноккья на 90+1 минуте спас команду от поражения.
А в дополнительное время победный гол для хозяев поля забил Стефано Сенси, и «Интер» вышел в 1/4 финала Кубка Италии.
Кубок Италии. 1/4 финала
«Интер» – «Эмполи» – 3:2 (д.в.)
Голы: Санчес, 13, Раноккья, 90+1, Сенси, 104 – Байрами, 61, Раду, 76 (автогол).
События матча
|104'
|ГОЛ ! Мяч забил Стефано Сенси (Интер Милан).
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Андреа Раноккья (Интер Милан).
|76'
|ГОЛ ! С пенальти забил Патрик Кутроне (Эмполи).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Недим Байрами (Эмполи).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексис Санчес (Интер Милан).
Источник — Sport.ua
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