Интер Милан
0 : 0
Эмполи
19.01.2022 22:00   ТВ-трансляция: 

Интер - Эмполи. Прогноз и анонс на матч Кубка Италии

Лидер Серии А дома против 11-й команды. Где тут интрига?

  • 18.01.2022 19:21
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Интер - Эмполи. Прогноз и анонс на матч Кубка Италии
© Интер Милан / автор неизвестен

В среду, 19 января, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» состоится матч 1/8 финала розыгрыша Кубка Италии, в котором «Интер» примет «Эмполи». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Интер»

 

Команда Симоне Индзаги в текущем кубковом турнире только возьмет старт. Учитывая свой действующий чемпионский статус , она на ранних стадиях турнира участие не принимала.

В тоже время в турнирной таблице Серии А «нерадзурри» нет равных – команда единолично лидирует. В 21 матче «Интер» набрал 50 очков (15 побед, 5 ничьих, 1 поражение). Это на 2 пункта больше, чем у «Милана», занимающего второе место. Ко всему, «россонери» провели на 1 игру больше.

В минувший игровой уик-энд подопечные Индзаги сыграли в Бергамо вничью 0:0 с «Аталантой». Этот результат прервал 8-матчевую победную серию команды в чемпионате Италии. Ко всему прочему, перед мировой с «богиней» миланцы стали обладателями Суперкубка Италии, переиграв в волевом стиле «Ювентус» в дополнительное время – 2:1.

«Эмполи»

 

Подопечные Аурелио Андреаццоли стартовали в Кубке Италии этого сезона с 1/32 финала. Оппонировал им клуб «Виченца Виртус» из Серии В. В родных стенах «Эмполи» смог отпраздновать комфортную победу со счетом 4:2. В 1/16-й «синие» на выезде в драматичном матче сломили сопротивление «Вероны». Ведя в счете 4:1, они под занавес основного времени чудом победу не упустили, но все же выиграли – 4:3.

В турнирной таблице итальянского чемпионата «Эмполи» располагается на 11 месте. У него в активе 29 пунктов после 22 поединков (8 побед, 5 ничьих, 9 поражений). 12 декабря тосканцы на выезде обыграли «Наполи» (1:0), после чего вот уже в пяти матчах не могут победить (3 ничьи, 2 поражения).

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Интер» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.19 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

 

«Интер»: Ханданович – Д’Амброзио, Шкриньяр, Бастони, Дармиан, Видаль, Брозович, Гальярдини, Перишич, Санчес, Джеко.

«Эмполи»: Викарио – Стоянович, Исмайли, Тонелли, Фьямоцци, Риччи, Журковски, Бандинелли, Хендерсон, Байрами, Пинамонти.

19 января, среда

«Интер» - «Эмполи»
Милан. Стадион «Джузеппе Меацца». 22:00
ТВ-трансляция – «Футбол 1»
Прогноз Sport.ua — 3:0

 

Parimatch  
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Источник — Sport.ua

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