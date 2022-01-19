Ганновер
3 : 0
Боруссия М
19.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Разгромы от Ганновера и Фрайбурга. Унион и Лейпциг вышли в 1/4 финала Кубка

19 января состоялись поединки 1/8 финала Кубка Германии

  • 19.01.2022 23:45
  • 41 просмотр
  • 0 комментариев
Разгромы от Ганновера и Фрайбурга. Унион и Лейпциг вышли в 1/4 финала Кубка
© Getty Images/Global Images Ukraine

19 января состоялись поединки 1/8 финала Кубка Германии.

Разгромно победили своих соперников« Ганновер» и «Фрайбург». Также «Унион Берлин» и РБ «Лейпциг вышли в четвертьфинал.

Еще четыре поединка стадии 1/8 финала прошли 18 января.

Кубок Германии. 1/8 финала

РБ Лейпциг – Ганза – 2:0

Голы: Поульсен, 6, Ольмо, 82.

Ганновер – Боруссия М – 3:0

Голы: Байер, 4, 51, Керк, 36 (пен).

Герта – Унион Берлин – 2:3

Голы: Фогльзаммер, 11 (0:1). Штарк, 50, автогол (0:2). Хедира, 54, автогол (1:2). Кнохе, 55 (1:3). Сердар, 90 (2:3).

Хоффенхайм – Фрайбург – 1:4

Голы: Грифо, 10 (0:1). Грифо, 36, пенальти (0:2). Шлоттербек, 52, автогол (1:2). Шаде, 55 (1:3). Демирович, 68 (1:4).

События матча
51' ГОЛ ! Мяч забил Максимилиан Байер (Ганновер).
36' ГОЛ ! С пенальти забил Себастьян Керк (Ганновер).
4' ГОЛ ! Мяч забил Максимилиан Байер (Ганновер).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности