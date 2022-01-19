Разгромы от Ганновера и Фрайбурга. Унион и Лейпциг вышли в 1/4 финала Кубка

19 января состоялись поединки 1/8 финала Кубка Германии.
Разгромно победили своих соперников« Ганновер» и «Фрайбург». Также «Унион Берлин» и РБ «Лейпциг вышли в четвертьфинал.
Еще четыре поединка стадии 1/8 финала прошли 18 января.
Кубок Германии. 1/8 финала
РБ Лейпциг – Ганза – 2:0
Голы: Поульсен, 6, Ольмо, 82.
Ганновер – Боруссия М – 3:0
Голы: Байер, 4, 51, Керк, 36 (пен).
Герта – Унион Берлин – 2:3
Голы: Фогльзаммер, 11 (0:1). Штарк, 50, автогол (0:2). Хедира, 54, автогол (1:2). Кнохе, 55 (1:3). Сердар, 90 (2:3).
Хоффенхайм – Фрайбург – 1:4
Голы: Грифо, 10 (0:1). Грифо, 36, пенальти (0:2). Шлоттербек, 52, автогол (1:2). Шаде, 55 (1:3). Демирович, 68 (1:4).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Максимилиан Байер (Ганновер).
|36'
|ГОЛ ! С пенальти забил Себастьян Керк (Ганновер).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Максимилиан Байер (Ганновер).
Источник — Sport.ua
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