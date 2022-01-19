Кельн
1 : 1
(3:4)
Гамбург
18.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Гол Холанда не спас. Боруссия Д вылетела из Кубка от клуба 2-го дивизиона

18 января состоялись поединки 1/8 финала Кубка Германии

  • 19.01.2022 00:23
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Гол Холанда не спас. Боруссия Д вылетела из Кубка от клуба 2-го дивизиона
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/8 финала Кубка Германии дортмундская «Боруссия» сенсационно проиграла «Санкт-Паули» (1:2).

Аксель Витсель забил автогол. Эрлинг Холанд реализовал пенальти, но этот гол не спас дортмундцев от вылета.

Еще четыре поединка стадии 1/8 финала пройдут 19 января.

Кубок Германии. 1/8 финала

Санкт-Паули – Боруссия Д – 2:1

Голы: Аменидо, 4, Витсель, 40 (автогол) – Холанд, 58 (пен).

Мюнхен-1860 – Карлсруэ – 0:1

Гол: Ванитцек, 69.

Кельн – Гамбург – 1:1 (пен. 3:4)

Голы: Модест, 120+1 – Глатцель, 92.

Бохум – Майнц – 3:1

Голы: Пантович, 56 (пен), 59, Левен, 79 – Онисиво, 36.

События матча
120+5' ГОЛ ! С пенальти забил Себастьян Шонлау (Гамбург).
120+4' ГОЛ ! С пенальти забил Ондрей Дуда (Кельн).
120+4' ГОЛ ! С пенальти забил Ян Гиамера (Гамбург).
120+3' ГОЛ ! С пенальти забил Деян Любичич (Кельн).
120+3' ГОЛ ! С пенальти забил Марио Вушкович (Гамбург).
120+2' ГОЛ ! С пенальти забил Антони Модест (Кельн).
120+1' ГОЛ ! С пенальти забил Давид Кинсомби (Гамбург).
120' ГОЛ ! С пенальти забил Антони Модест (Кельн).
92' ГОЛ ! Мяч забил Роберт Глатцель (Гамбург).

Источник — Sport.ua

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