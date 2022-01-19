Гол Холанда не спас. Боруссия Д вылетела из Кубка от клуба 2-го дивизиона

В матче 1/8 финала Кубка Германии дортмундская «Боруссия» сенсационно проиграла «Санкт-Паули» (1:2).
Аксель Витсель забил автогол. Эрлинг Холанд реализовал пенальти, но этот гол не спас дортмундцев от вылета.
Еще четыре поединка стадии 1/8 финала пройдут 19 января.
Кубок Германии. 1/8 финала
Санкт-Паули – Боруссия Д – 2:1
Голы: Аменидо, 4, Витсель, 40 (автогол) – Холанд, 58 (пен).
Мюнхен-1860 – Карлсруэ – 0:1
Гол: Ванитцек, 69.
Кельн – Гамбург – 1:1 (пен. 3:4)
Голы: Модест, 120+1 – Глатцель, 92.
Бохум – Майнц – 3:1
Голы: Пантович, 56 (пен), 59, Левен, 79 – Онисиво, 36.
|120+5'
|ГОЛ ! С пенальти забил Себастьян Шонлау (Гамбург).
|120+4'
|ГОЛ ! С пенальти забил Ондрей Дуда (Кельн).
|120+4'
|ГОЛ ! С пенальти забил Ян Гиамера (Гамбург).
|120+3'
|ГОЛ ! С пенальти забил Деян Любичич (Кельн).
|120+3'
|ГОЛ ! С пенальти забил Марио Вушкович (Гамбург).
|120+2'
|ГОЛ ! С пенальти забил Антони Модест (Кельн).
|120+1'
|ГОЛ ! С пенальти забил Давид Кинсомби (Гамбург).
|120'
|ГОЛ ! С пенальти забил Антони Модест (Кельн).
|92'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Глатцель (Гамбург).
Источник — Sport.ua
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