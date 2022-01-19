ОФИЦИАЛЬНО. Названо имя тренера, который принял Дженоа после Шевченко

Итальянский клуб «Дженоа», который ранее возглавлял украинский специалист Андрей Шевченко, назвал имя нового наставника команды.
Им стал бывший тренер бельгийского «Остенде» Александер Блессин. Трудовое соглашение 48-летнего немца рассчитано до 2024 года.
Отметим, что Шевченко попрощался «Дженоа» после поражения от «Милана» в Кубке Италии. Сообщалось, что украинский специалист остается на контракте у итальянского клуба.
Блессин также возглавлял молодежные команды «Лейпцига».
У «Дженоа» 12 очков после 22 матчей в чемпионате. Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице Серии А.
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Источник — ФК Дженоа
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