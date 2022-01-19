ОФИЦИАЛЬНО. Названо имя тренера, который принял Дженоа после Шевченко

Александеру Блессину придется несладко

  • 19.01.2022 23:58
  • 1214 просмотров
  • 9 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Названо имя тренера, который принял Дженоа после Шевченко
© ФК Дженоа. Александер Блессин

Итальянский клуб «Дженоа», который ранее возглавлял украинский специалист Андрей Шевченко, назвал имя нового наставника команды.
 
Им стал бывший тренер бельгийского «Остенде» Александер Блессин. Трудовое соглашение 48-летнего немца рассчитано до 2024 года.
 
Отметим, что Шевченко попрощался «Дженоа» после поражения от «Милана» в Кубке Италии. Сообщалось, что украинский специалист остается на контракте у итальянского клуба.
 
Блессин также возглавлял молодежные команды «Лейпцига». 

У «Дженоа» 12 очков после 22 матчей в чемпионате. Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице Серии А.

Читайте также: «Попросите прощения у Шевы». Реакция фанатов Дженоа на 0:6 от Фиорентины»

Источник — ФК Дженоа

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Александр Гриненко
    online
    Александр Гриненко, 20.01.2022 00:36
    0
    aleks19826, 20.01.2022 00:29
    судя по хлєбалу чєл не дуже заморачується над тактикою і організацією гри. Ждем розгромів похлєщє фіорентини
    Он просто смотрит на поле и вспоминает,как же эта игра называется,где все бегают по полю за мячом.
    Ссылка
    rasta13
    rasta13, 20.01.2022 00:26
    0
    Віталій Яценко, 20.01.2022 00:14
    16 місце в чемпіонаті Бельгії поточне у Остенде... Класний тренер напевно))
    Ну так тренер спец по выживанию
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 20.01.2022 00:24
    0
    Самое фееричное в этом то, что он на контракте у Остенде и Дженоа кинула им отступные за разрыв соглашения. Как они его нашли, зачем, почему? Какой-то трэш
    Ссылка
    aleks19826
    aleks19826, 20.01.2022 00:29
    -1
    судя по хлєбалу чєл не дуже заморачується над тактикою і організацією гри. Ждем розгромів похлєщє фіорентини
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
    Александр Гриненко, 20.01.2022 00:29
    -1
    Віталій Яценко, 20.01.2022 00:14
    16 місце в чемпіонаті Бельгії поточне у Остенде... Класний тренер напевно))
    Не надо наговаривать на тренера,остенде идет не на 16-м месте,а на много выше, на 15-м.😆
    Ссылка
    Kapitoshka
    Kapitoshka, 20.01.2022 00:28
    -1
    BekXan, 20.01.2022 00:22
    Ладно руководство Дженоа там полные невминосы и неадекваты.А как назвать любого тренера который после всего и всей ситуации и истории возглавит клуб?Отбитым или отмороженым на всю голову?
    Може цег герр-німець, любить єкстремальні види спорту? )
    Ссылка
    BekXan
    BekXan, 20.01.2022 00:22
    -1
    Ладно руководство Дженоа там полные невминосы и неадекваты.А как назвать любого тренера который после всего и всей ситуации и истории возглавит клуб?Отбитым или отмороженым на всю голову?
    Ссылка
    Віталій Яценко
    Віталій Яценко, 20.01.2022 00:14
    -1
    16 місце в чемпіонаті Бельгії поточне у Остенде... Класний тренер напевно))
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
    Александр Гриненко, 20.01.2022 00:09
    -1
    Руководство у дженоа норм,за неделю уже третий тренер.😆
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности