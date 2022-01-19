Л. Киченок/Остапенко – Голубич/Тайхманн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг украинская теннисистка Людмила Киченок начет выступления на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде.
В поединке первого раунда украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии, посеянные под 11-м номером, сразятся против швейцарского тандема Виктория Голубич / Жиль Тайхманн. Матч состоится вторым запуском на корте №6 после матча с участием Марты Костюк и Даяны Ястремской. Ориентировочное время начала встречи – 03:30 по Киеву.
Далее по сетке тандем Петра Мартич / Шелби Роджерс (Хорватия / США).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.