Л. Киченок/Остапенко – Голубич/Тайхманн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг украинская теннисистка Людмила Киченок начет выступления на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде.



В поединке первого раунда украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии, посеянные под 11-м номером, сразятся против швейцарского тандема Виктория Голубич / Жиль Тайхманн. Матч состоится вторым запуском на корте №6 после матча с участием Марты Костюк и Даяны Ястремской. Ориентировочное время начала встречи – 03:30 по Киеву.



Далее по сетке тандем Петра Мартич / Шелби Роджерс (Хорватия / США).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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