Костюк / Ястремская – Гауфф / Макнелли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская начнут выступления на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде.
В поединке первого раунда украинки сразятся против Кори Гауфф и Кэти Макнелли из США. Матч состоится первым запуском на корте №6. Время начала поединка – 02:00 по Киеву.
Далее по сетке тандем Жасмин Паолини / Хизер Уотсон (Италия/Великобритания).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.