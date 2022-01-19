Костюк / Ястремская – Гауфф / Макнелли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская начнут выступления на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде.



В поединке первого раунда украинки сразятся против Кори Гауфф и Кэти Макнелли из США. Матч состоится первым запуском на корте №6. Время начала поединка – 02:00 по Киеву.



Далее по сетке тандем Жасмин Паолини / Хизер Уотсон (Италия/Великобритания).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ