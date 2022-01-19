Гаэль МОНФИС: «Мы с Элиной мало говорим о теннисе»

Французский теннисист – об отношениях со своей женой

  • 19.01.2022 19:51
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Гаэль МОНФИС: «Мы с Элиной мало говорим о теннисе»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис, который сегодня вышел в третий раунд Australian Open-2022, рассказал, как на него влияет тот факт, что на турнире одновременно выступает его жена Элина Свитолина:

«Если честно, особо об этом не думаю. Конечно, я счастлив, что жена со мной, но думаю, многие игроки – тоже счастливчики, и не только теннисисты. С другой стороны – это просто примечательный факт и только.

С Элиной мы мало говорим о теннисе. Теннис – это наша жизнь, но у нас есть команды и все такое. Тут все дело в том, что в нужный момент легче понять человека, а когда другой человек хочет помочь, то проще найти правильные слова. Но, как я уже говорил, у нее своя команда, у меня своя. У нас хорошие мотивационные речи перед матчами. Когда она на нервах, то, конечно, я пытаюсь ее успокоить. А она всегда заботится обо мне, знает, что мне надо, чтобы почувствовать себя лучше, знает меня хорошо и всегда находит нужное слово, когда что-то случается вне тенниса или нужно настроить меня на решение задачи.

То, что мы оба – теннисисты, это здорово потому, что теннис – моя страсть, но у меня есть и другие увлечения и я знакомлю ее с ними. Но теннис – это и ее страсть и я могу это понять. И это хорошо.

Но, в конце концов, я часто говорю, что теннис – это не вся жизнь. Жизнь разнообразна. У нас много общего вне тенниса и это самое важное потому, что очень много людей делят страсть к теннису. Надеюсь, мы поженились не из-за этого. Теннис – это классно, но мир вокруг него не вращается. Как-то так».

Источник — Большой теннис Украины

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