Australian Open. Монфис вслед за Свитолиной вышел в третий раунд

Французский теннисист Гаэль Монфис принял эстафету от своей жены Элины Свитолиной и уверенно вышел в третий раунд Australian Open-2022. Монфис в трех сетах уверенно справился с представителем Казахстана Александром Бубликом. Матч продолжался 1 час и 31 минуту.

2-й раунд

Гаэль Монфис (Франция, 17) – Александр Бублик (Казахстан) – 6:1, 6:0, 6:4

В третьем раунде соперник Монфиса будет 16-й сеяный чилиец Кристиан Гарин. Ранее в первом раунде Монфис обыграл аргентинца Федерико Корию.