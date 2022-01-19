Australian Open. Монфис вслед за Свитолиной вышел в третий раунд

Француз уверенно обыграл Александра Бублика

  • 19.01.2022 15:27
  • 1018 просмотров
  • 2 комментария
Australian Open. Монфис вслед за Свитолиной вышел в третий раунд
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис принял эстафету от своей жены Элины Свитолиной и уверенно вышел в третий раунд Australian Open-2022. Монфис в трех сетах уверенно справился с представителем Казахстана Александром Бубликом. Матч продолжался 1 час и 31 минуту.

2-й раунд

Гаэль Монфис (Франция, 17) – Александр Бублик (Казахстан) – 6:1, 6:0, 6:4

В третьем раунде соперник Монфиса будет 16-й сеяный чилиец Кристиан Гарин. Ранее в первом раунде Монфис обыграл аргентинца Федерико Корию.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 19.01.2022 15:46
    +7
    Браво Монфис! В какой шикарной форме находится и сетка лёгкая как минимум до 1/4 должен дойти, а там как пойдет
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    Oksana Karpevych
    online
    Oksana Karpevych, 19.01.2022 15:47
    +6
    Дуже цікавий був матч Гаель літає як ракета. Молодець. Ще би Еліні ця енергія передалась і вона так вдало стріляла у корт суперниць
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