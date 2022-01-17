Вслед за Свитолиной. Монфис вышел во второй круг Australian Open

Француз разгромил Федерико Корию

  • 17.01.2022 07:21
  • 653 просмотра
  • 2 комментария
Вслед за Свитолиной. Монфис вышел во второй круг Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine

Французский теннисист Гаэль Монфис (№20 ATP) с победы стартовал на Открытом чемпионате Австралии. В матче первого круга  разобрался с аргентинцем Федерико Корией (№64 ATP).

Australian Open. Первый круг
Гаэль Монфис (Франция) – Федерико Кория (Аргентина) – 6:1, 6:1, 6:3

Во втором круге Монфис сыграет с победителем матча Александр Бублик – Эрнесто Эскобедо.

Ранее супруга Монфиса, украинка Элина Свитолина также вышла во второй круг Australian Open.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 17.01.2022 08:12 (изменен)
    +1
    Бублик прошел дальше для публики это мега матч, но Монфис очевидный фаворит, давно он такую форму не набирал, наверное последний раз ещё в 2020 году до ковида!
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 17.01.2022 07:26
    0
    Бублик-Монфис матч двух клоунов, но Саше ещё нужно пройди дальше.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности