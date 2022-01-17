Вслед за Свитолиной. Монфис вышел во второй круг Australian Open

Французский теннисист Гаэль Монфис (№20 ATP) с победы стартовал на Открытом чемпионате Австралии. В матче первого круга разобрался с аргентинцем Федерико Корией (№64 ATP).
Australian Open. Первый круг
Гаэль Монфис (Франция) – Федерико Кория (Аргентина) – 6:1, 6:1, 6:3
Во втором круге Монфис сыграет с победителем матча Александр Бублик – Эрнесто Эскобедо.
Ранее супруга Монфиса, украинка Элина Свитолина также вышла во второй круг Australian Open.
Источник — Sport.ua
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