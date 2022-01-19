ФОТО. Гаэль, твой выход! Свитолина после победы передала эстафету мужу

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 17) передала привет мужу, Гаэлю Монфису, после второй победы на Australian Open 2022.

В поединке второго раунда украинка переиграла Армони Тан из Франции (WTA 107). Француженка снялась с матча при счете 1:5 в третьем сете.

Свитолина передала эстафету мужу, написав фломастером на видеокамере: «Гаэль, твой выход!»

Француз Гаэль Монфис проведет матч 2-го круга против Александра Бублика из Казахстана 19 января в 11:35 по Киеву.