Семь главных трансферов УПЛ прямо сейчас

Нынешнее трансферное окно в УПЛ вряд ли можно назвать громким. Но и на полный штиль тоже не похоже, ведь практически все клубы нашей футбольной элиты пытаются усилиться. Sport.ua представляет наиболее резонансные, на наш взгляд, «входящие» трансферы отечественного чемпионата.

Давид НЕРЕС, 24 года

Откуда: «Аякс»

Куда: «Шахтер»

Пока что самый громкий «входящий» трансфер нашего межсезонья. За быстрого и техничного полузащитника, которого называют «вторым Неймаром», «горняки» заплатили 12 с половиной млн евро, плюс предусмотрены бонусы и процент от дальнейшей перепродажы. Нерес – все еще перспективный и многообещающий вингер, заявивший о себе три года назад, когда со своим «Аяксом» дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Далее у игрока национальной сборной Бразилии карьера в амстердамском клубе не заладилась: травма, восстановление, скамья для запасных, проигрыш конкуренту, потеря мотивации. В «Шахтере» Нерес попытается перезапустить карьеру, найти новый вызов. Его покупали, как прямую замену покинувшему клуб Марлосу. Давид и номер себе взял «по наследству» - одиннадцатый.

Нерес – привет, Тете – пока?

Владислав ДУБИНЧАК, 23 года

Откуда: «Днепр-1»

Куда: «Динамо»



СК Днепр-1. Владислав Дубинчак

Потерю основного левофлангового защитника Виталия Миколенко, ушедшего в «Эвертон», чемпион страны компенсировал возвратом из аренды в «Днепре-1» Владислава Дубинчака. Собственно, эта рокировка читалась. Именно Влада называли главным претендентом на замену Виталию, когда только начались разговоры о возможном уходе Миколенко. Дубинчак провел блестящий, без преувеличения, осенний отрезок чемпионата. Он был на виду в команде Йовичевича и в прошлом сезоне, но в этом – однозначно лучший на своей позиции во всем чемпионате. В общем, авансов ему выдали воз и маленькую тележку. Осталось их воплотить в жизнь в «Динамо».

Назарий РУСИН, 23 года

Откуда: «Днепр-1»

Куда: «Черноморец»



ФК Динамо. Назарий Русин

Очередной шанс для талантливого, но пока что так и не нашедшего себя молодого динамовского форварда. При Александре Хацкевиче Назарий имел хотя бы минимальную игровую практику в «Динамо». Но Мирча Луческу в упор не видит этого парня в основе своей команды. Первую половину сезона Русин провел в аренде в «Днепре-1», однако практически не играл, так как в качестве основного центрфорварда Йовичевич использовал Довбика. Переход на арендных засадах в обновленный «Черноморец» - очередной шанс найти себя для Русина.

Олег ДАНЧЕНКО, 27 лет

Откуда: АЕК (Греция)

Куда: «Заря»



ФК АЕК. Олег Данченко

Воспитанник «Черноморца» вернулся в Украину из греческого АЕКа. «Заря» арендовала бывшего защитника сборной Украины, весьма тяготеющего к выступлением «за поребриком» (в России Данченко выступал аж в четырех клубах), на полтора года. С правом выкупа. По слухам, луганчане взяли футболиста в бесплатную аренду, но будут платить ему зарплату. В греческом клубе у Данченко не заладилось. На его счету – лишь одиннадцать поединков. Результативными действиями не отличался. Последний раз выходил на поле в официальном матче еще в мае прошлого года. Переход в «Зарю» - шанс наконец-то найти «свою» команду.

Владислав КАЛИТВИНЦЕВ, 29 лет

Откуда: «Десна»

Куда: «Александрия»



ФК Десна. Владислав Калитвинцев

Одним из пяти новичков команды Юрия Гуры стал бывший футболист «Динамо» Влад Калитвинцев, у которого, как оказалось, все еще действует контракт с «Десной». Во всяком случае, руководство черниговского клуба отстаивает именно эту версию. И «продолжает рассчитывать» на Влада. Но тот рассчитывает играть в «Александрии». А в противном случае – грозит «сиверянам» судами. Если вынести за скобки все эти юридические нюансы и тонкости, то сам по себе трансфер очень интересный. В «Александрии» сейчас подобралась отличная «банда», способная, как минимум, ввязаться в борьбу за «зону еврокубков». И Калитвинцев там может играть ведущую роль.

Андрей ТОТОВИЦКИЙ, 28 лет

Откуда: «Десна»

Куда: «Колос»



ФК Десна. Андрей Тотовицкий

Некогда мощная «Десна» практически в одночасье лишилась всех своих лидеров. Причина для наших широт весьма банальная: отсутствие надлежащего финансирования. Лидер полузащиты черниговской команды, один из лучших игроков прошлого сезона Тотовицкий перебрался в «Колос». Казалось, после не очень удачных проб пера в «Ильичевце» и «Заре» Андрей нашел себя в «Десне», где по-настоящему расцвел. Но финансовые неурядицы вынудили Тотовицкого сменить обстановку. В Ковалевке подобных проблем нет, поэтому можно смело предположить, что полузащитник без особых проблем вольется в новый коллектив, ведь потенциал по меркам УПЛ у него недюжинный.

Николай МОРОЗЮК, 34 года

Откуда: свободный агент

Куда: «Черноморец»



ФК Ризерспор. Николай Морозюк

После того, как Морозюк покинул турецкий «Ризеспор», казалось, что он «завяжет» с футболом. Во всяком случае, с лета прошлого года бывший капитан киевского «Динамо» был без клуба. И фактически пропал с радаров «большого футбола». Однако вернувшийся в «Черноморец» Роман Григорчук решил реанимировать карьеру бывшего защитника сборной Украины. Как сложится у Николая на новом рабочем месте, на данный момент сказать сложно, ведь длительное время он находился «вне игры», да и годы берут свое. Но наблюдать за обновленным одесским клубом, как и за его новобранцем-ветераном, наверняка будет интересно.