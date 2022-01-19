Семь главных трансферов УПЛ прямо сейчас

«Второй Неймар», осколки «Десны», замена Миколенко, очередной шанс для Русина

  • 19.01.2022 14:53
  • 921 просмотр
  • 4 комментария
Семь главных трансферов УПЛ прямо сейчас
© ФК Шахтер. Давид Нерес

Нынешнее трансферное окно в УПЛ вряд ли можно назвать громким. Но и на полный штиль тоже не похоже, ведь практически все клубы нашей футбольной элиты пытаются усилиться. Sport.ua представляет наиболее резонансные, на наш взгляд, «входящие» трансферы отечественного чемпионата.   

Давид НЕРЕС, 24 года

Откуда: «Аякс»
Куда: «Шахтер»

Пока что самый громкий «входящий» трансфер нашего межсезонья. За быстрого и техничного полузащитника, которого называют «вторым Неймаром», «горняки» заплатили 12 с половиной млн евро, плюс предусмотрены бонусы и процент от дальнейшей перепродажы. Нерес – все еще перспективный и многообещающий вингер, заявивший о себе три года назад, когда со своим «Аяксом» дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Далее у игрока национальной сборной Бразилии карьера в амстердамском клубе не заладилась: травма, восстановление, скамья для запасных, проигрыш конкуренту, потеря мотивации. В «Шахтере» Нерес попытается перезапустить карьеру, найти новый вызов. Его покупали, как прямую замену покинувшему клуб Марлосу. Давид и номер себе взял «по наследству» - одиннадцатый.

Нерес – привет, Тете – пока?

Владислав ДУБИНЧАК, 23 года

Откуда: «Днепр-1»
Куда: «Динамо»


СК Днепр-1. Владислав Дубинчак

Потерю основного левофлангового защитника Виталия Миколенко, ушедшего в «Эвертон», чемпион страны компенсировал возвратом из аренды в «Днепре-1» Владислава Дубинчака. Собственно, эта рокировка читалась. Именно Влада называли главным претендентом на замену Виталию, когда только начались разговоры о возможном уходе Миколенко. Дубинчак провел блестящий, без преувеличения, осенний отрезок чемпионата. Он был на виду в команде Йовичевича и в прошлом сезоне, но в этом – однозначно лучший на своей позиции во всем чемпионате. В общем, авансов ему выдали воз и маленькую тележку. Осталось их воплотить в жизнь в «Динамо».    

Назарий РУСИН, 23 года 

Откуда: «Днепр-1»
Куда: «Черноморец»


ФК Динамо. Назарий Русин

Очередной шанс для талантливого, но пока что так и не нашедшего себя молодого динамовского форварда. При Александре Хацкевиче Назарий имел хотя бы минимальную игровую практику в «Динамо». Но Мирча Луческу в упор не видит этого парня в основе своей команды. Первую половину сезона Русин провел в аренде в «Днепре-1», однако практически не играл, так как в качестве основного центрфорварда Йовичевич использовал Довбика. Переход на арендных засадах в обновленный «Черноморец» - очередной шанс найти себя для Русина.  

Олег ДАНЧЕНКО, 27 лет

Откуда: АЕК (Греция)
Куда: «Заря»


ФК АЕК. Олег Данченко

Воспитанник «Черноморца» вернулся в Украину из греческого АЕКа. «Заря» арендовала бывшего защитника сборной Украины, весьма тяготеющего к выступлением «за поребриком» (в России Данченко выступал аж в четырех клубах), на полтора года. С правом выкупа. По слухам, луганчане взяли футболиста в бесплатную аренду, но будут платить ему зарплату. В греческом клубе у Данченко не заладилось. На его счету – лишь одиннадцать поединков. Результативными действиями не отличался. Последний раз выходил на поле в официальном матче еще в мае прошлого года. Переход в «Зарю» - шанс наконец-то найти «свою» команду. 

Владислав КАЛИТВИНЦЕВ, 29 лет

Откуда: «Десна»
Куда: «Александрия»


ФК Десна. Владислав Калитвинцев

Одним из пяти новичков команды Юрия Гуры стал бывший футболист «Динамо» Влад Калитвинцев, у которого, как оказалось, все еще действует контракт с «Десной». Во всяком случае, руководство черниговского клуба отстаивает именно эту версию. И «продолжает рассчитывать» на Влада. Но тот рассчитывает играть в «Александрии». А в противном случае – грозит «сиверянам» судами. Если вынести за скобки все эти юридические нюансы и тонкости, то сам по себе трансфер очень интересный. В «Александрии» сейчас подобралась отличная «банда», способная, как минимум, ввязаться в борьбу за «зону еврокубков». И Калитвинцев там может играть ведущую роль.  

Андрей ТОТОВИЦКИЙ, 28 лет

Откуда: «Десна»
Куда: «Колос»


ФК Десна. Андрей Тотовицкий

Некогда мощная «Десна» практически в одночасье лишилась всех своих лидеров. Причина для наших широт весьма банальная: отсутствие надлежащего финансирования. Лидер полузащиты черниговской команды, один из лучших игроков прошлого сезона Тотовицкий перебрался в «Колос». Казалось, после не очень удачных проб пера в «Ильичевце» и «Заре» Андрей нашел себя в «Десне», где по-настоящему расцвел. Но финансовые неурядицы вынудили Тотовицкого сменить обстановку. В Ковалевке подобных проблем нет, поэтому можно смело предположить, что полузащитник без особых проблем вольется в новый коллектив, ведь потенциал по меркам УПЛ у него недюжинный. 

Николай МОРОЗЮК, 34 года

Откуда: свободный агент
Куда: «Черноморец»


ФК Ризерспор. Николай Морозюк

После того, как Морозюк покинул турецкий «Ризеспор», казалось, что он «завяжет» с футболом. Во всяком случае, с лета прошлого года бывший капитан киевского «Динамо» был без клуба. И фактически пропал с радаров «большого футбола». Однако вернувшийся в «Черноморец» Роман Григорчук решил реанимировать карьеру бывшего защитника сборной Украины. Как сложится у Николая на новом рабочем месте, на данный момент сказать сложно, ведь длительное время он находился «вне игры», да и годы берут свое. Но наблюдать за обновленным одесским клубом, как и за его новобранцем-ветераном, наверняка будет интересно.

Валерий Василенко, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    online
    Face Control, 19.01.2022 15:07
    0
    Funny______Cat, 19.01.2022 15:06
    А можно узнать кто Нереса вторым Неймаром называет ? Ну кроме шахтёра естественно ?
    Реально интересно
    Иди гугли, об этом все говорят. А кого называть? Шкурина из ЦСКА?
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    said Andre
    said Andre, 19.01.2022 14:59
    0
    Нерест так ещё рано лёд не сошёл.
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    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 19.01.2022 15:06 (изменен)
    -1
    А можно узнать кто Нереса вторым Неймаром называет ? Ну кроме шахтёра естественно ?
    Реально интересно
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 19.01.2022 14:55
    -1
    Понятное дело что Нерес, и те только главный трансфер этого года.
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