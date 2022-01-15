Нерес – привет, Тете – пока?

Давид Нерес перешел из «Аякса» в «Шахтер». Уже официально. Сумма трансфера – «всего» 12 миллионов евро. Плюс возможны бонусы в размере четырех миллионов. И амстердамцы получат порядка 15 процентов от дальнейшей перепродажи бразильца.

Данный трансфер для «горняков» - практически идеальный. Во всяком случае, таковым он видится «на бумаге». В «Шахтер» пришел действующий футболист национальной сборной Бразилии, реактивный вингер, способный сыграть на обоих краях атаки, с отличными диспетчерскими функциями и умением самолично завершать атаки. Еще пару лет назад за Нересом охотились многие европейские топ-клубы. С «Баварией» во главе. После потрясающего сезона 2018/2019, в котором «Аякс» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где лишь по недоразумению уступил «Тоттенхэму», Нерес оценивался в 50 миллионов евро. Вот почему выше было сказано, что вице-чемпионы Украины приобрели этого игрока «всего» лишь за 12 млн. Да, на Родине его еще называют «вторым Неймаром».

Getty Images/Global Images Ukraine

То есть, кто хотя бы одним глазом следит за «Аяксом», не мог не выделить этого нестандартного, быстрого и умнейшего футболиста. В добавку ко всему – молодого футболиста: Давиду лишь 24 года. Ну, и каждый мог лицезреть его игру в той памятной еврокампании 18/19, где «Аякс» навел шороху на весь континент. Кстати, Нерес был одним из тех, кто в том сезоне «сделал» мадридский «Реал». А вот против нашего «Динамо», в квалификации чемпионской Лиги, этот бразилец не играл.

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Как-то многовато получилось елея. Вы тоже заметили? Однако если и есть в вышеупомянутой характеристике преувеличения, то самую малость. Если судить объективно, без клубных симпатий-антипатий, то нужно констатировать, что «Шахтер» в лице Давида Нереса приобрел очень квалифицированного игрока, способного в режиме «с корабля на бал» влиться в основной состав. И не только влиться, но и делать разницу.

Данный трансфер, кстати, подчеркивает, а если быть точнее, то продолжает тенденцию летнего трансферного окна донецкого клуба: с приходом Де Дзерби «Шахтер» начал брать «готовых» футболистов, а не на перспективу. Но сейчас не об этом. А о том, почему же звездный игрок, вроде бы как стоящий полсотни миллионов, «ушел с молотка» фактически в четыре раза дешевле. И почему не в один из европейских топ-клубов, а в Украину.

Getty Images/Global Images Ukraine

С одной стороны, в данном случае все просто. Идеальным вариантом и для Нереса, и для «Аякса» был «развод» в 2019 году, сразу после того блестящего сезона, когда в амстердамский клуб влюбились по-новому миллионы апологетов «барселонского» стиля. Тогда был пик. И Нереса, и «Аякса». Кроме «Баварии», в услугах молодого бразильца были заинтересованы (во всяком случае, по данным иностранных СМИ) «МанЮнайтед», «Атлетико», «Интер» и «ПСЖ». Однако никто из этих гегемонов не захотел заплатить требуемую голландским грандом цену. А зря. В том смысле, что если бы Нерес тогда перешел в более конкурентную среду, сейчас мы бы наверняка говорили о нем не как о «втором», а как о «первом» Неймаре.

В «Баварии», между прочим, в этом парне видели идеальную замену Роббену. И не мудрено, ведь сугубо по игровым характеристикам, и особенно по манере игры, Нерес весьма смахивает на Арьена: быстрый проход по флангу, стеночка, смещение в центр и обводящий удар в дальний угол. Казалось, финт обычный, такие есть у многих, но он доведен фактически до автоматизма.

Тем не менее, перехода тогда не состоялось. «Аякс» крепко стоял на своем. Да и Нерес не пошел на конфликт. В итоге решили не искать от добра добро. И прогадали. Следующий сезон у «Аякса» оказался провальным. Да и Нерес для себя лично тот год точно окрасит в серый цвет: он получил серьезную травму колена.

Далее было лечение, восстановление и возвращение. А тем временем «Аякс» не дремал, а в той же Бразилии нашел замену Нересу. В лице еще более молодого Антони. Когда Давид полностью оклемался от последствий повреждения, он уже не смог отвоевать место в основе: его конкурент оказался явно не робкого десятка. Да и с техникой у того – полный порядок. Поэтому «Аякс» сейчас не держался щипцами за Нереса, как было три года назад, а отпустил, получив практически первое серьезное предложение.

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Ну, с этим, точнее, с «подноготной» Нереса все более или менее понятно: юное дарование, выстрелившее фактически сразу же при переезде в Европу, и потухшее тоже достаточно быстро, не получив нового импульса или мотивации. Относительно квалификации игрока двух мнений быть не может. Вопрос может быть в следующем: насколько высока сейчас мотивация у этого футболиста, и насколько высока его нынешняя функциональная готовность. Тут ведь дело в том, что будь ты хоть трижды «вторым Неймаром», а то и первым Месси, но вопрос с адаптацией никто не отменял (сам Король Лео это неписаное правило подтвердит). А тут еще снег, мороз, дрянные поля, такие же стадионы, к тому же пустые – мотивации все это не прибавит. Да и, как показывает пример с Педриньо, если игрок подвержен травмам, он из этого минора будет выходить лишь изредка.

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Это что касается страхов. Хотя в данном случае, это, скорее, возможные последствия. А «каркас» новости на данном этапе – очень и очень: прекрасный трансфер «горняков», который уже называют «прямой заменой Марлоса». И правда, если Нерес в УПЛ сможет показывать хотя бы восемьдесят процентов того, что отчебучивал в Нидерландах, он обязательно станет своим в «Шахтере». И безболезненно заменит того, кого заменить, как доселе, после невысохших слез расставания кажется, заменить почти нереально.

Однако позволю себе поднести ложку дегтя в этот бочонок «горняцкого» меда. Если предположить, что с адаптацией у Нереса все будет нормально, как и с его функционалкой, и «ломаться» он не будет часто, то почти со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что с возобновлением сезона мы увидим этого игрока в стартовом составе «Шахтера». Конкретно – на позиции правого вингера. Собственно, где чаще всего и играл Марлос. Вроде бы все логично, но вот что в таком случае делать с Тете? Парень лишь только начал приходить в себя, стал игроком стартового состава, начал регулярно забивать. И что, опять на «банку»?

Я понимаю, что играть должен сильнейший. И если Нерес будет таковым, то именно он и будет выходить в старте.

Но не потеряет ли тогда «Шахтер» Тете? Приблизительно так, как потерял «Аякс» Нереса?