Нерес – привет, Тете – пока?

Давид Нерес перешел из «Аякса» в «Шахтер». Уже официально. Сумма трансфера – «всего» 12 миллионов евро. Плюс возможны бонусы в размере четырех миллионов. И амстердамцы получат порядка 15 процентов от дальнейшей перепродажи бразильца.
Данный трансфер для «горняков» - практически идеальный. Во всяком случае, таковым он видится «на бумаге». В «Шахтер» пришел действующий футболист национальной сборной Бразилии, реактивный вингер, способный сыграть на обоих краях атаки, с отличными диспетчерскими функциями и умением самолично завершать атаки. Еще пару лет назад за Нересом охотились многие европейские топ-клубы. С «Баварией» во главе. После потрясающего сезона 2018/2019, в котором «Аякс» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где лишь по недоразумению уступил «Тоттенхэму», Нерес оценивался в 50 миллионов евро. Вот почему выше было сказано, что вице-чемпионы Украины приобрели этого игрока «всего» лишь за 12 млн. Да, на Родине его еще называют «вторым Неймаром».
То есть, кто хотя бы одним глазом следит за «Аяксом», не мог не выделить этого нестандартного, быстрого и умнейшего футболиста. В добавку ко всему – молодого футболиста: Давиду лишь 24 года. Ну, и каждый мог лицезреть его игру в той памятной еврокампании 18/19, где «Аякс» навел шороху на весь континент. Кстати, Нерес был одним из тех, кто в том сезоне «сделал» мадридский «Реал». А вот против нашего «Динамо», в квалификации чемпионской Лиги, этот бразилец не играл.
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Как-то многовато получилось елея. Вы тоже заметили? Однако если и есть в вышеупомянутой характеристике преувеличения, то самую малость. Если судить объективно, без клубных симпатий-антипатий, то нужно констатировать, что «Шахтер» в лице Давида Нереса приобрел очень квалифицированного игрока, способного в режиме «с корабля на бал» влиться в основной состав. И не только влиться, но и делать разницу.
Данный трансфер, кстати, подчеркивает, а если быть точнее, то продолжает тенденцию летнего трансферного окна донецкого клуба: с приходом Де Дзерби «Шахтер» начал брать «готовых» футболистов, а не на перспективу. Но сейчас не об этом. А о том, почему же звездный игрок, вроде бы как стоящий полсотни миллионов, «ушел с молотка» фактически в четыре раза дешевле. И почему не в один из европейских топ-клубов, а в Украину.
С одной стороны, в данном случае все просто. Идеальным вариантом и для Нереса, и для «Аякса» был «развод» в 2019 году, сразу после того блестящего сезона, когда в амстердамский клуб влюбились по-новому миллионы апологетов «барселонского» стиля. Тогда был пик. И Нереса, и «Аякса». Кроме «Баварии», в услугах молодого бразильца были заинтересованы (во всяком случае, по данным иностранных СМИ) «МанЮнайтед», «Атлетико», «Интер» и «ПСЖ». Однако никто из этих гегемонов не захотел заплатить требуемую голландским грандом цену. А зря. В том смысле, что если бы Нерес тогда перешел в более конкурентную среду, сейчас мы бы наверняка говорили о нем не как о «втором», а как о «первом» Неймаре.
В «Баварии», между прочим, в этом парне видели идеальную замену Роббену. И не мудрено, ведь сугубо по игровым характеристикам, и особенно по манере игры, Нерес весьма смахивает на Арьена: быстрый проход по флангу, стеночка, смещение в центр и обводящий удар в дальний угол. Казалось, финт обычный, такие есть у многих, но он доведен фактически до автоматизма.
Тем не менее, перехода тогда не состоялось. «Аякс» крепко стоял на своем. Да и Нерес не пошел на конфликт. В итоге решили не искать от добра добро. И прогадали. Следующий сезон у «Аякса» оказался провальным. Да и Нерес для себя лично тот год точно окрасит в серый цвет: он получил серьезную травму колена.
Далее было лечение, восстановление и возвращение. А тем временем «Аякс» не дремал, а в той же Бразилии нашел замену Нересу. В лице еще более молодого Антони. Когда Давид полностью оклемался от последствий повреждения, он уже не смог отвоевать место в основе: его конкурент оказался явно не робкого десятка. Да и с техникой у того – полный порядок. Поэтому «Аякс» сейчас не держался щипцами за Нереса, как было три года назад, а отпустил, получив практически первое серьезное предложение.
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Ну, с этим, точнее, с «подноготной» Нереса все более или менее понятно: юное дарование, выстрелившее фактически сразу же при переезде в Европу, и потухшее тоже достаточно быстро, не получив нового импульса или мотивации. Относительно квалификации игрока двух мнений быть не может. Вопрос может быть в следующем: насколько высока сейчас мотивация у этого футболиста, и насколько высока его нынешняя функциональная готовность. Тут ведь дело в том, что будь ты хоть трижды «вторым Неймаром», а то и первым Месси, но вопрос с адаптацией никто не отменял (сам Король Лео это неписаное правило подтвердит). А тут еще снег, мороз, дрянные поля, такие же стадионы, к тому же пустые – мотивации все это не прибавит. Да и, как показывает пример с Педриньо, если игрок подвержен травмам, он из этого минора будет выходить лишь изредка.
Это что касается страхов. Хотя в данном случае, это, скорее, возможные последствия. А «каркас» новости на данном этапе – очень и очень: прекрасный трансфер «горняков», который уже называют «прямой заменой Марлоса». И правда, если Нерес в УПЛ сможет показывать хотя бы восемьдесят процентов того, что отчебучивал в Нидерландах, он обязательно станет своим в «Шахтере». И безболезненно заменит того, кого заменить, как доселе, после невысохших слез расставания кажется, заменить почти нереально.
Однако позволю себе поднести ложку дегтя в этот бочонок «горняцкого» меда. Если предположить, что с адаптацией у Нереса все будет нормально, как и с его функционалкой, и «ломаться» он не будет часто, то почти со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что с возобновлением сезона мы увидим этого игрока в стартовом составе «Шахтера». Конкретно – на позиции правого вингера. Собственно, где чаще всего и играл Марлос. Вроде бы все логично, но вот что в таком случае делать с Тете? Парень лишь только начал приходить в себя, стал игроком стартового состава, начал регулярно забивать. И что, опять на «банку»?
Я понимаю, что играть должен сильнейший. И если Нерес будет таковым, то именно он и будет выходить в старте.
Но не потеряет ли тогда «Шахтер» Тете? Приблизительно так, как потерял «Аякс» Нереса?
Валерий Василенко, Sport.ua
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