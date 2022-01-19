Легендарный экс-форвард Шахтера близок к трансферу в клуб из Парагвая

«Серро Портеньо» ведет переговоры о переходе Луиса Адриано

  • 19.01.2022 09:30
  • 2566 просмотров
  • 13 комментариев
Легендарный экс-форвард Шахтера близок к трансферу в клуб из Парагвая
© Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Адриано

34-летний форвард «Палмейраса» Луис Адриано в ближайшее время может перебраться в чемпионат Парагвая.

Интерес к бомбардиру проявляет «Серро Портеньо», который уже согласовал все детали сотрудничества с самим футболистом, и для завершения трансфера ожидает согласия со стороны «Палмейраса».

В бразильском клубе не рассчитывают на Луиса Адриано в будущем, а потому особых препятствий для удачного завершения сделки возникнуть не должно.

Напомним, Луис Адриано – легендарная личность в истории «Шахтера». Этот бразилец является рекордсменом «горняков» по общему числу забитых в оранжево-черной футболке мячей – 128.

Источник — D10 Paraguay

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    New Zealander
    online
    New Zealander, 19.01.2022 10:01
    +4
    Будем помнить всегда твой гол в финале кубка УЕФА и как результат - единственный еврокубковый трофей для независимой Украины. Легенда!
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 19.01.2022 10:11
    +3
    L.F.C., 19.01.2022 09:50
    9 лет позорному голу Луиса Адриано в ворота «Нордшелланда». Тогда за нарушение Fair Play бразильца дисквалифицировали на один матч.

    https://www.youtube.com/watch?v=NuC9R7omjJ4

    Все что нужно знать о таких "легендарных" игроках фк Шахтер.
    Расскажи ещё о шубах и дисквалификации от еврокубков для дна Суркиса
    Ссылка
    Cartman
    Cartman, 19.01.2022 10:02
    +2
    ZloyDeda, 19.01.2022 09:48
    Легендарний??? 
    Ну да забивал в финале победного кубка УЕФА. 
    Ссылка
    Cartman
    Cartman, 19.01.2022 10:04
    +1
    Легендарный потому что забивал в финале победного кубка УЕФА. Хотя дырявым этого не понять их шахтер пнул под зад в полу финале 
    Ссылка
    Энди Мир
    Энди Мир, 19.01.2022 10:43
    0
    леХенда!!!!! Почти как Ярик.
    Ссылка
    padlo95
    online
    padlo95, 19.01.2022 10:11
    -1
    Легенда
    Ссылка
    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 19.01.2022 09:38 (изменен)
    -2
    Ещё та леХенда
    Его гол Норшелананду, вошёл в ТОП неспортивных событий в истории футбола
    Ссылка
    L.F.C.
    online
    L.F.C., 19.01.2022 10:08
    -3
    Cartman, 19.01.2022 10:04
    Легендарный потому что забивал в финале победного кубка УЕФА. Хотя дырявым этого не понять их шахтер пнул под зад в полу финале 
    Легендарный форвад Андрей Шевченко сделал хет-трик на Камп Ноу после чего перешел в Милан и завоевал там золотой мяч. Как думаешь гол луиски или голы Андрея Шевченко в ворота Барселоны весомей? Давай там абырабыр
    Ссылка
    L.F.C.
    online
    L.F.C., 19.01.2022 10:13
    -4
    Alexander Киев, 19.01.2022 10:11
    Расскажи ещё о шубах и дисквалификации от еврокубков для дна Суркиса
    Как всегда при неудобных темах кроты пытаются перевести разговор в другое русло. Сейчас речь про Луиску и только о нем но вы же как всегда все сводите к обсуждению половых органов и каверканью названий клубов - хотя кто на что учился
    Ссылка
    L.F.C.
    online
    L.F.C., 19.01.2022 10:06 (изменен)
    -4
    New Zealander, 19.01.2022 10:01
    Будем помнить всегда твой гол в финале кубка УЕФА и как результат - единственный еврокубковый трофей для независимой Украины. Легенда!
    Несуществующий кубок который остался в независимой республике днр? закарпатфан давай прекращай там бредни писать - иди мивину себе завари и опохмелись
    Ссылка
    ZloyDeda
    ZloyDeda, 19.01.2022 09:48
    -4
    Легендарний??? 
    Ссылка
    L.F.C.
    online
    L.F.C., 19.01.2022 09:50 (изменен)
    -5
    9 лет позорному голу Луиса Адриано в ворота «Нордшелланда». Тогда за нарушение Fair Play бразильца дисквалифицировали на один матч.

    https://www.youtube.com/watch?v=NuC9R7omjJ4

    Все что нужно знать о таких "легендарных" игроках фк Шахтер.
    Ссылка
    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 19.01.2022 09:53
    -6
    ZloyDeda, 19.01.2022 09:48
    Легендарний??? 
    На моей аватарке можешь увидеть реакцию тайсона, когда луиску называют « легендарный»
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности