Легендарный экс-форвард Шахтера близок к трансферу в клуб из Парагвая

34-летний форвард «Палмейраса» Луис Адриано в ближайшее время может перебраться в чемпионат Парагвая.

Интерес к бомбардиру проявляет «Серро Портеньо», который уже согласовал все детали сотрудничества с самим футболистом, и для завершения трансфера ожидает согласия со стороны «Палмейраса».

В бразильском клубе не рассчитывают на Луиса Адриано в будущем, а потому особых препятствий для удачного завершения сделки возникнуть не должно.

Напомним, Луис Адриано – легендарная личность в истории «Шахтера». Этот бразилец является рекордсменом «горняков» по общему числу забитых в оранжево-черной футболке мячей – 128.