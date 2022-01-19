Легендарный экс-форвард Шахтера близок к трансферу в клуб из Парагвая

34-летний форвард «Палмейраса» Луис Адриано в ближайшее время может перебраться в чемпионат Парагвая.
Интерес к бомбардиру проявляет «Серро Портеньо», который уже согласовал все детали сотрудничества с самим футболистом, и для завершения трансфера ожидает согласия со стороны «Палмейраса».
В бразильском клубе не рассчитывают на Луиса Адриано в будущем, а потому особых препятствий для удачного завершения сделки возникнуть не должно.
Напомним, Луис Адриано – легендарная личность в истории «Шахтера». Этот бразилец является рекордсменом «горняков» по общему числу забитых в оранжево-черной футболке мячей – 128.
Источник — D10 Paraguay
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https://www.youtube.com/watch?v=NuC9R7omjJ4
Все что нужно знать о таких "легендарных" игроках фк Шахтер.
Его гол Норшелананду, вошёл в ТОП неспортивных событий в истории футбола
https://www.youtube.com/watch?v=NuC9R7omjJ4
Все что нужно знать о таких "легендарных" игроках фк Шахтер.
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