СМИ раскрыли зарплату Луиса Адриано в Палмейрасе

Бывший форвард «Шахтера» Луис Адриано, ныне находящийся на контракте в «Палмейрасе», озабочен поиском нового клуба.

В «Палмейрасе» уже оповестили 34-летнего нападающего, что того не ждут в первой команде, когда она возобновит тренировки в январе.

В этой связи Адриано контактирует с другими клубами на предмет трансфера, и пока наиболее вероятным выглядит его возвращение в родной «Интернасьонал».

Отмечается, что «Палмейрас» готов отпустить Луиса бесплатно, если новый клуб договориться с игроком о зарплате. Нынешний оклад Адриано равен 1 миллиону бразильских реалов в месяц, что эквивалентно 155 тысячам евро.

В «Интернасьонале» установлен потолок зарплат, который составляет 600 тысяч евро, а потому «Палмейрасу» придется или покрыть часть оклада форварда на срок действия аренды, или же искать для Адриано другой клуб.