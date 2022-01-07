СМИ раскрыли зарплату Луиса Адриано в Палмейрасе

34-летний бразилец ныне близок к тому, чтобы покинуть стан триумфатора Кубка Либертадорес

  • 07.01.2022 10:01
  • 2694 просмотра
  • 2 комментария
СМИ раскрыли зарплату Луиса Адриано в Палмейрасе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Адриано

Бывший форвард «Шахтера» Луис Адриано, ныне находящийся на контракте в «Палмейрасе», озабочен поиском нового клуба.

В «Палмейрасе» уже оповестили 34-летнего нападающего, что того не ждут в первой команде, когда она возобновит тренировки в январе.

В этой связи Адриано контактирует с другими клубами на предмет трансфера, и пока наиболее вероятным выглядит его возвращение в родной «Интернасьонал».

Отмечается, что «Палмейрас» готов отпустить Луиса бесплатно, если новый клуб договориться с игроком о зарплате. Нынешний оклад Адриано равен 1 миллиону бразильских реалов в месяц, что эквивалентно 155 тысячам евро.

В «Интернасьонале» установлен потолок зарплат, который составляет 600 тысяч евро, а потому «Палмейрасу» придется или покрыть часть оклада форварда на срок действия аренды, или же искать для Адриано другой клуб.

Источник — Portal do Colorado

(15 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    yan2018
    online
    yan2018, 07.01.2022 10:15
    +1
    Нынешний оклад Адриано равен 1 миллиону бразильских реалов в месяц, что эквивалентно 155 тысячам евро.В «Интернасьонале» установлен потолок зарплат, который составляет 600 тысяч евро, а потому «Палмейрасу» придется или покрыть часть оклада форварда на срок действия аренды. Может быть 600000 реалов?
    Ссылка
    wartaan
    wartaan, 07.01.2022 11:09
    -2
    и что, как эо связано с футболом и зачем нам \эта информация?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности