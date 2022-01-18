Марта Костюк – Сара Соррибес-Тормо. Прогноз и анонс на матч 2-го круга AO

19 января украинская теннисистка Марта Костюк (№66 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису. В матче второго круга 19-летняя украинка сразится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо (№35 WTA).



Встреча пройдет на 1573 Arena и начнется в 02:00 по Киеву. Награда за победу в матче составляет 60 рейтинговых очков и около 29 тысяч долларов в дополнение к чуть более $100 тыс, которые уже заработаны. Обе участницы предстоящего матча в прошлом году проиграли в первом круге, поэтому уже начали набирать зачетные баллы.



Лучший результат Марты в Мельбурне пока остается тем же – третий круг в 2018-м в возрасте 15 лет. Испанка дальше второго раунда здесь не заходила.



Соперница



Сара является третьей ракеткой Испании, и с каждым сезоном потихоньку прогрессирует в рейтинге. В 2017-м она закончила год на 99-й позиции и с тех пор медленно, но уверенно шла к первой полусотне. В прошлом году удалось дебютировать в топ-50 и даже закончить сезон на 36-й позиции. Лучшее достижение – победа на турнире WTA 250 в Гвадалахаре, также было три полуфинала WTA. На ТБШ четыре раза в карьере играла в третьем круге, но дальше не проходила. Соррибес-Тормо также имеет в своем послужном списке две победы над соперницами из первой десятки. В 2020-м она в рамках тогда еще Кубка Федерации на домашнем грунте обыграла японку Наоми Осаку. А в прошлом году в рамках ОИ-2020 в Токио остановила первую ракетку мира Эшли Барти.

25-летняя уроженка Кастельон-де-ла-План хорошо знакома украинским болельщикам. Наверняка все помнят трехсетовый матч против той же Марты в четвертьфинале соревнований в Абу-Даби в прошлом году. Тогда Костюк проиграла первые семь геймов, но сумела вернуться в игру, немного изменив тактику. Соррибес-Тормо, как и все испанки, отлично чувствует себя на грунтовых покрытиях, многие игровые элементы она переносит на хард. В прошлом сезоне на ее счету было невероятное количество затяжных матчей, это даже можно назвать ее фирменным стилем. Испанка подолгу может держать мяч в игре, редко при этом ошибаясь. Играть против нее непросто, нужно выжидать момент для атаки, потому что возвращает Сара довольно неудобно. Сама редко играет первым номером, с Мартой этого точно не будет.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сара Соррибес-Тормо

Путь на турнире

Стадия Костюк Соррибес-Тормо 1-й круг Парри (6-1 7-6) №114 WTA Флипкенс (6-4 6-1) №326 WTA

Прогноз



Букмекеры не видят ярко выраженной фаворитки, склоняясь к победе украинки. Но если есть комфортная уверенность, что испанка покажет определенный уровень, то со стороны украинки такого нет. Марта призналась, что плечо ее уже почти не тревожит, с хорошей первой подачей в этом матче у нее будет большое преимущество. Именно от Марты будет зависеть, как сложиться матч, Соррибес-Тормо вряд ли сможет ее чем-то удивить, но точно не провалится. В быструю победу украинки не верится, но если Марта сможет хорошо использовать очень глубокое расположение соперницы за задней линией, и будет сфокусирована на этом матче, а не на возможной встрече с Бадосой в следующем поединке, то победа будет за ней.

Прогноз Sport.ua: победа Костюк в трех сетах