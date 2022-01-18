ВИДЕО. Иммобиле забил в экстратайме. Лацио обыграл Удинезе в Кубке Италии

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Лацио» одержал победу над «Удинезе» (1:0).
Поединок, который прошел на стадионе «Олимпико» в Риме, завершилось в дополнительное время.
Единственный гол забил форвард римской команды Чиро Иммобиле. «Лацио» вышел в 1/4 финала Кубка Италии.
Кубок Италии. 1/8 финала
Лацио – Удинезе – 1:0 (д.в.)
Гол: Иммобиле, 106.
Видеообзор матча.
ГОЛ! 1:0. Иммобиле, 106 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор овертаймов.
События матча
|106'
|ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
Источник — Sport.ua
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