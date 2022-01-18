Лацио
1 : 0
Удинезе
18.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Иммобиле забил в экстратайме. Лацио обыграл Удинезе в Кубке Италии

Римский клуб с трудом вышел в 1/4 финала Кубка Италии

  • 18.01.2022 21:32
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ВИДЕО. Иммобиле забил в экстратайме. Лацио обыграл Удинезе в Кубке Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Лацио» одержал победу над «Удинезе» (1:0).

Поединок, который прошел на стадионе «Олимпико» в Риме, завершилось в дополнительное время.

Единственный гол забил форвард римской команды Чиро Иммобиле. «Лацио» вышел в 1/4 финала Кубка Италии.

Кубок Италии. 1/8 финала

Лацио – Удинезе – 1:0 (д.в.)

Гол: Иммобиле, 106.

Видеообзор матча.

ГОЛ! 1:0. Иммобиле, 106 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор овертаймов.

События матча
106' ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).

Источник — Sport.ua

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