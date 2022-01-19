ВИДЕО. У тренера слетели очки. Форвард Удинезе влетел в коуча Сарри

Курьезный эпизод произошел в матче 1/8 финала Кубка Италии между «Лацио» и «Удинезе» (1:0 д.в).

26-летний аргентинский форвард «Удинезе» Игнасио Пуссетто столкнулся с главным тренером «Лацио» Маурицио Сарри, и у того слетели очки. Все это произошло, потому что полузащитник римлян Мануэль Лаццари толкнул Пуссетто.

Инцидент завершился дружескими объятиями между Сарри и Пуссетто.

ВИДЕО. Курьезный эпизод в матче 1/8 финала Кубка Италии

Sarri ed i bianconeri non hanno un bel rapporto pic.twitter.com/G7EYZJBBxD — Chichi pavolosa (@chichigallon) January 18, 2022

ФОТО. Форвард Удинезе влетел в коуча Сарри

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine