ВИДЕО. У тренера слетели очки. Форвард Удинезе влетел в коуча Сарри

Курьезный эпизод произошел в матче 1/8 финала Кубка Италии между «Лацио» и «Удинезе» (1:0 д.в).
26-летний аргентинский форвард «Удинезе» Игнасио Пуссетто столкнулся с главным тренером «Лацио» Маурицио Сарри, и у того слетели очки. Все это произошло, потому что полузащитник римлян Мануэль Лаццари толкнул Пуссетто.
Инцидент завершился дружескими объятиями между Сарри и Пуссетто.
ВИДЕО. Курьезный эпизод в матче 1/8 финала Кубка Италии
Sarri ed i bianconeri non hanno un bel rapporto pic.twitter.com/G7EYZJBBxD— Chichi pavolosa (@chichigallon) January 18, 2022
ФОТО. Форвард Удинезе влетел в коуча Сарри
Источник — Sport.ua
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