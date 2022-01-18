Юрий ВИРТ: «Маргарян — замена Немчанинову, Крейда хорош в отборе»

Наставник «Вереса» рассказал о новичках команды

  • 18.01.2022 17:56
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Юрий ВИРТ: «Маргарян — замена Немчанинову, Крейда хорош в отборе»
© ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал о новичках команды — армянине Жирайре Маргаряне и эстонце Владиславе Крейде.

«Они — игроки сборных своих стран. Маргарян, ранее выступавший за «Арарат» стремится действовать от флажка до флажка на левом фланге обороны, надежен при подстраховке, креативен при подключениях. Думаю, что это удачная замена Немчанинову.

Что касается Крейды, то его взяли из «Флоры» в аренду с правом выкупа. Действует в опорной зоне полузащиты, где у нас надолго выбыл из-за травмы Дмитрий Клец. Хорош в отборе, посмотрим в Турции, каков он в подыгрыше», — рассказал Вирт.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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